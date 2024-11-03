Трамп и дилемма украинской диаспоры в Пенсильвании

Через дорогу от клуба сверкают купола построенной здесь более 100 лет назад Украинской православной церкви Св. Петра и Св. Павла. Молодой пастор Джон Черест говорит, что большинство его прихожан не трогают политику в церкви, но на этих выборах сам он оказался в ее центре. В начале октября Черест читал молитву на втором митинге Трампа в Батлере - городке в Пенсильвании, где в июле на кандидата было совершено покушение. Фото Трампа с окровавленным ухом облетели мир.

На митинге в октябре Черест не упомянул в молитве Украину, но сделал это потом, приватно. "Мне сказали, что у меня будет две минуты с Трампом, но оказалось, что это только для фото. Когда после фото я должен был уходить, я повернулся и сказал ему: Господин Трамп, вам надо быть более твердым в наших действиях в отношении Украины, - рассказывает Черест. - Для него это было немного неожиданно, потому что я должен был только сфотографироваться. Он посмотрел на меня и спросил, украинец ли я. Я ответил, да, и что надо остановить войну, если его выберут. Трамп начал говорить, что при его президентстве этого никогда бы не было бы, он так и раньше говорил. Я сказал, что это должно прекратиться, и что мы не хотим терять ни одну часть нашей земли".