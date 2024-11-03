Трамп или Харрис: кто сделает Америку и мир беднее?

Трамп для экономистов олицетворяет неопределенность. Он так и не признал поражение на предыдущих выборах и по ходу нынешней кампании неоднократно обещал радикальные перемены. Что из оброненного на митингах станет реальностью, неизвестно. Но эта неизвестность не прибавляет определенности.

Что обещает Трамп

Рекордный приток мигрантов последних лет увеличит экономику США дополнительно на 7 трлн долларов за 10 лет. Трамп обещает всех выслать обратно. Караван мигрантов из Мексики в США 24 декабря 2023 года Фото: EPA

Трамп обещает масштабно снизить налоги, решительно урезать социальные расходы, сократить госрегулирование, отменить «зеленые» законы Байдена и снять все ограничения для нефтяников и газовиков. И еще много чего, для чего ему потребуется такое же количество сторонников радикальных перемен в консервативном двухпартийном Сенате, в чем есть сомнения.

А вот в чем сомнений нет, так это в его способности задействовать президентские полномочия для выполнения двух главных предвыборных обещаний, имеющих решающее значение для американской экономики и мира в целом.

Первое — торговая война с Китаем и Европой. Трамп собирается эскалировать ее. В первый приход в Белый дом он обложил все китайские товары пошлиной в 25% и повысил ряд пошлин на европейские товары. Наказать Китай и Евросоюз не получилось, поскольку за все заплатили американские потребители.