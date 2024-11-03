Десять лет назад, когда началась война в Украине, у России были практически все преимущества, однако теперь осталось всего одно - численный перевес, заявил в интервью агентству LETA бывший командир вооруженных сил в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.
Бывший командир сил США: у России в войне были все преимущества, но осталось лишь одно
Несмотря на эти преимущества, Россия к сегодняшнему дню захватила менее четверти территории Украины, а также понесла потери в размере более 600 000 человек, указал он.
"Российский военно-морской флот уже даже не является значимым фактором в войне. В свою очередь ВВС РФ потерпели неудачу в обеих своих задачах - получить преимущество в воздухе и отрезать пути снабжения из Польши в Украину. Неудача за неудачей. Авдеевку они наконец заняли в феврале, однако сейчас, в октябре, они по-прежнему не взяли Покровск, который находится всего в 60 километрах", - заявил агентству LETA во время форума по безопасности и внешней политике "Рижская конференция" генерал-лейтенант в отставке.
Ходжес подчеркнул, что поражение масс возможно при точности, позволяющей наносить удары по командным пунктам, логистике и артиллерии.
"Если уничтожить эти объекты, то численное преимущество становится не столь важным, так как массам необходимо управление, нужен транспорт, доставляющие боеприпасы, а также артиллерия, так как они бомбят и бомбят, а после этого шлют "мясо". Поэтому важно оружие, способное наносить точные удары на большом расстоянии. Они могут сломить способность России атаковать", - указал Ходжес.
Он считает, что волнообразные прорывы линии фронта на Донбассе продолжатся, однако указал, что россияне продвигаются вперед очень медленно и "тысячи людей убиты за такие небольшие города, как Угледар или Бахмут, которые находятся на самом востоке Украины и которые очень сложно назвать стратегически важными".
"Пока россияне могут продолжать массированные бомбардировки, за которыми следуют массированные атаки, они будут добиваться постепенного прогресса. Однако я не вижу, чтобы они смогли прорвать линию фронта и, например, дойти до Днепра", - указал Ходжес.
Ходжес уверен, что Россия сейчас сталкивается с серьезными проблемами, о чем свидетельствует привлечение северокорейских военнослужащих. Он считает, что о военном значении этого шага пока судить слишком рано, так как пока непонятно, насколько большие силы будут вовлечены - быть может, еще десятки тысяч ждут отправки в Украину", - сказал Ходжес.
Привлечение северокорейцев, по его мнению, демонстрация того, что российский диктатор Владимир Путин боится своих людей.
Привлечение северокорейцев, по его мнению, демонстрация того, что российский диктатор Владимир Путин боится своих людей.
"Он определенно не хочет проводить мобилизацию молодых мужчин в Москве и Сант-Петербурге, так как это неизбежно приведет к похоронным процессиям на улицах этих городов, что может создать для него политические проблемы", - указал Ходжес.
Вторжение украинцев на территорию России американский генерал-лейтенант оценил как важную операцию, так как она на время изменила отражение хода войны - в качестве противовеса рассказам, что победа России неизбежна и что их невозможно разбить, так как спустя три месяца после начала операции силы Украины по-прежнему находятся на территории России.
На вопрос о значении понятия "победа Украины", бывший командир сил США в Европе отметил, что сейчас это не зависит только от президента Украины Владимира Зеленского или еще кого-то, потому что "мы - не как зрители на футбольном матче - у всех у нас есть своя часть в победе Украины над Россией". Он указал, что как США, так и Великобритания, и Германия, наши балтийские союзники и многие другие заинтересованные в том, какой будет победа Украины, когда война закончится.
Ходжес пояснил, что победа Украины будет состоять из нескольких элементов.
Во-первых, это полное восстановление суверенитета Украины и ее территорий в границах 1991 года, включая Крым. Во-вторых, призыв России к ответственности за совершенные военные преступления. В-третьих, нужно вернуть домой тысячи украинских детей, которые были похищены и рассеяны по всей России. Четвертый элемент - статус Украины как страны-члена НАТО, так как других гарантий безопасности нет, отметил он.
В свою очередь пятый элемент - это план восстановления Украины - восстановление инфраструктуры и жилых домов, открытие морских портов и все другие необходимые вещи, на которые потребуются сотни миллиардов евро, пояснил генерал.
Он выразил приятное удивление, что в презентованном Зеленскими "плане победы" говорится не только о военных вещах, но и об экономике и дипломатии.
"Кроме того, он умно говорит о разнице между приглашением вступить в НАТО и самим принятием, так как приглашение еще не означает принятие - оно может произойти только через год, два и даже несколько лет. Вспомните, как долго приятия пришлось ждать Швеции. Разделяя эти понятия, кажется более близкой возможность того, что Украине будет сделано это официальное приглашение - а не только многократно повторяемое "мы верим, что когда-нибудь вы будете приняты". Это подало бы четкий сигнал", - сказал Ходжес.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!