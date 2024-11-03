Бывший командир сил США: у России в войне были все преимущества, но осталось лишь одно

На вопрос о значении понятия "победа Украины", бывший командир сил США в Европе отметил, что сейчас это не зависит только от президента Украины Владимира Зеленского или еще кого-то, потому что "мы - не как зрители на футбольном матче - у всех у нас есть своя часть в победе Украины над Россией". Он указал, что как США, так и Великобритания, и Германия, наши балтийские союзники и многие другие заинтересованные в том, какой будет победа Украины, когда война закончится.

Ходжес пояснил, что победа Украины будет состоять из нескольких элементов.

Во-первых, это полное восстановление суверенитета Украины и ее территорий в границах 1991 года, включая Крым. Во-вторых, призыв России к ответственности за совершенные военные преступления. В-третьих, нужно вернуть домой тысячи украинских детей, которые были похищены и рассеяны по всей России. Четвертый элемент - статус Украины как страны-члена НАТО, так как других гарантий безопасности нет, отметил он.

В свою очередь пятый элемент - это план восстановления Украины - восстановление инфраструктуры и жилых домов, открытие морских портов и все другие необходимые вещи, на которые потребуются сотни миллиардов евро, пояснил генерал.

Он выразил приятное удивление, что в презентованном Зеленскими "плане победы" говорится не только о военных вещах, но и об экономике и дипломатии.

"Кроме того, он умно говорит о разнице между приглашением вступить в НАТО и самим принятием, так как приглашение еще не означает принятие - оно может произойти только через год, два и даже несколько лет. Вспомните, как долго приятия пришлось ждать Швеции. Разделяя эти понятия, кажется более близкой возможность того, что Украине будет сделано это официальное приглашение - а не только многократно повторяемое "мы верим, что когда-нибудь вы будете приняты". Это подало бы четкий сигнал", - сказал Ходжес.

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