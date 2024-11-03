Победа Харрис также сулит перемены

Газета уточняет, что в случае победы на президентских выборах в США 5 ноября Камалы Харрис в Европе также ожидают изменения курса Вашингтона - хотя и не столь радикального, как при Трампе. Некоторые высокопоставленные европейские чиновники и дипломаты полагают, что на посту президента Харрис пойдет больше по стопам Барака Обамы, чем Джо Байдена, и переключит внимание США на Восточную Азию.

Советник Харрис по национальной безопасности Филипп Гордон - эксперт по Европе, который поддержал "устойчивую" поддержку Украины. Однако при этом он также выступает за "более реалистичную сделку между Европой и Соединенными Штатами", отмечает WP.

"Одно ясно: мы не должны сидеть на месте как кролик, попавший под свет фар, - цитирует американское издание слова представителя министерства обороны Германии Михаэля Штемпфле (Michael Stempfle). - Кто бы ни победил на выборах, в будущем внимание США будет все больше приковано к Индо-Тихоокеанскому региону. Европейцам придется сделать еще больше для своей безопасности".

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