Конец недели ознаменовался несколькими интересными и важными событиями. В Латвию возвращается буря, но, по прогнозам синоптиков, не надолго. Стал известен чемпион страны по футболу, Артур Смольянинов рассказал о том, как учит латышский язык, а эксперты предсказали Украине нехватку солдат. Об этих и других новостях вы узнаете в традиционной подборке RUS TVNET.
Главное за 3 ноября ⟩ Буря возвращается, RFS стал чемпионом и Артур Смольянинов рассказал о жизни в Латвии
Новости Латвии:
В ночь на понедельник, 4 ноября, в Латвии будет дуть сильный ветер, а на востоке страны ожидается снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В середине недели погода улучшится, прогнозирует Латвийский центр среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
Утром в воскресенье в округе Огре, Екабпилса, Валмиеры и Прейли обледенели дороги, сообщает Latvijas valsts ceļi.
В воскресенье, 3 ноября, из-за работ по эвакуации грузового автомобиля на неопределенное время было частично закрыто Видземское шоссе между Аугшлигатне и Иерики (А2, 68-й км), сообщила Госполиция.
За минувшие сутки в Латвии произошло пять квартирных краж, сообщила Государственная полиция.
В воскресенье, 3 ноября, определился победитель чемпионата Латвии по футболу.
За рубежом:
Агентство окружающей среды в выходные выпустило штормовое предупреждение для всей Эстонии. По его данным, в некоторых местах ветер может достигать 28 м/с, пишет Prognoz.ee.
У вооруженных сил Украины достаточно много солдат, чтобы продолжать бои еще 6-12 месяцев, однако потом Киев столкнется с острой нехваткой персонала. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщило издание The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновника, ознакомленного с соответствующими подсчетами Пентагона.
Десять лет назад, когда началась война в Украине, у России были практически все преимущества, однако теперь осталось всего одно - численный перевес, заявил в интервью агентству LETA бывший командир вооруженных сил в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.
Принимая во внимание недавнее резкое число смертельных случаев в Испании, эта новость звучит как чудо. Службам неотложной помощи удалось спасти женщину из автомобиля, в котором она была запрета три дня.
В Австралии умер самый большой из державшихся в неволе крокодил. Считается, что крокодилу длиной 5,48 метра было более 110 лет, сообщает CNN.
Интересное чтиво:
Актер и музыкант Артур Смольянинов живет в Латвии чуть больше двух лет, но уже успешно учит язык, создал музыкальную группу и даже снялся в фильме о латвийской баскетбольной команде. Своими главными впечатлениями Смольянинов поделился в эфире программы "Кто вам платит?".
В 2012 году на выборах в Грузии проевропейская партия тогдашнего президента страны Михаила Саакашвили проиграла "Грузинской мечте" - партии, которую возглавил поддерживаемый Россией олигарх Бидзина Иванишвили. Тогда этот результат многие считали триумфом демократии, хотя проницательные наблюдатели советовали не спешить радоваться.
О вспышках и пламени, которое вырывается из-под крыши жилого дома в деревне Тсоору, в Центр тревоги поступило сообщение в 3:29 ночи. Звонившей была Анника Тамм, которой из-за работы по будням приходится вставать в полчетвертого утра, сообщает Rus.Postimees.
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Прошло 20 лет с тех пор, как это мир покинул латвийский хоккеист Сергей Жолток. Два десятилетия спустя этого легендарного спортсмена по-прежнему помнят - в обществе не допустили, чтобы его имя было забыто. Давайте вспомним роковое 3 ноября, яркую карьеру Жолтока и ее начало, а также то, чего он добился с течением лет.
Богатый клетчаткой и белком, способствует похудению и укреплению костей. Чудеса, приписываемые пудингу из семян чиа, можно перечислять до бесконечности, но что же на самом деле? Что это за суперпродукт, который стоит целое состояние и который хвалят во всем мире? Мы попробовали приготовить его сами и спросили мнение как диетолога, так и шеф-повара.
Весной 1947 года в Риге один за другим нашли расчлененные трупы женщин, с одного из которых были сняты мягкие ткани. Убийцы-каннибалы оказались из одной семьи - 44-летняя Анна Шакал, ее 22-летняя дочь Эмилия Шакал-Пальчинская и 25-летний зять Павел Пальчинский. Уголовное дело, которое рассматривали, соблюдая принцип секретности, стало одним из самых ужасных в истории криминалистики Латвии, а каннибалы Шакал - городской легендой на многие десятилетия. TVNET+ ознакомился с материалами уголовного дела в Латвийском государственном архиве.
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