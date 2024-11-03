Главное за 3 ноября Буря возвращается, RFS стал чемпионом и Артур Смольянинов рассказал о жизни в Латвии

В этом сюжете ведущая передачи Kuuuurija Катрин Луст поговорит с человеком, который убил большую соседскую собаку, и выяснит, почему он так поступил, пишет Rus.Postimees.

Молитвы, не бриться перед соревнованиями, не перекусывать рыбными продуктами - это лишь часть ритуалов, которым следуют спиннингисты, завоевавшие для Латвии серебряную и бронзовую медали на 15-м чемпионате мира по спиннингу с лодок.

Боевые виды спорта имеют тенденцию быть жестокими. Два бойца пытаются убить друг друга на глазах у тысяч людей. Даже если это преувеличенное утверждение, не будем отрицать - хороший бой означает для спортсмена несколько потерянных лет.

Прошло 20 лет с тех пор, как это мир покинул латвийский хоккеист Сергей Жолток. Два десятилетия спустя этого легендарного спортсмена по-прежнему помнят - в обществе не допустили, чтобы его имя было забыто. Давайте вспомним роковое 3 ноября, яркую карьеру Жолтока и ее начало, а также то, чего он добился с течением лет.

Богатый клетчаткой и белком, способствует похудению и укреплению костей. Чудеса, приписываемые пудингу из семян чиа, можно перечислять до бесконечности, но что же на самом деле? Что это за суперпродукт, который стоит целое состояние и который хвалят во всем мире? Мы попробовали приготовить его сами и спросили мнение как диетолога, так и шеф-повара.

Весной 1947 года в Риге один за другим нашли расчлененные трупы женщин, с одного из которых были сняты мягкие ткани. Убийцы-каннибалы оказались из одной семьи - 44-летняя Анна Шакал, ее 22-летняя дочь Эмилия Шакал-Пальчинская и 25-летний зять Павел Пальчинский. Уголовное дело, которое рассматривали, соблюдая принцип секретности, стало одним из самых ужасных в истории криминалистики Латвии, а каннибалы Шакал - городской легендой на многие десятилетия. TVNET+ ознакомился с материалами уголовного дела в Латвийском государственном архиве.

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