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В Польше поезд протаранил машину на переезде: пять погибших, включая троих детей

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Последствия аварии в деревне Карвица, Польша
Последствия аварии в деревне Карвица, Польша Фото: @PA_Informacyjna/"X"

3 ноября в польской деревне Карвица произошла трагедия: пассажирский поезд на полном ходу столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде. В результате аварии погибли пять человек, включая троих детей, сообщает издание Gazeta.pl.

По предварительным данным, в момент аварии в машине находились водитель и несколько пассажиров, когда на переезде в нее врезался пассажирский поезд компании PKP Intercity, следовавший маршрутом из Варшавы в Гданьск.

После удара машину отбросило на расстояние около 200 метров от переезда. Все, кто находился в автомобиле - двое взрослых и трое детей, предположительно члены одной семьи, - скончались на месте происшествия.

Медики, прибывшие на место, осмотрели пассажиров поезда, среди которых никто не пострадал.

Как сообщили в полиции, в момент столкновения в поезде находилось более 500 человек.

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