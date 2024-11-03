В Польше поезд протаранил машину на переезде: пять погибших, включая троих детей

По предварительным данным, в момент аварии в машине находились водитель и несколько пассажиров, когда на переезде в нее врезался пассажирский поезд компании PKP Intercity, следовавший маршрутом из Варшавы в Гданьск.

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Samochód wjechał pod pociąg. Nie żyje 5 osób, w tym troje dzieci ‼️



Dzisiaj około 17.00 w Karwicy Mazurskiej na niestrzeżonym przejeździe kolejowym samochód osobowy wjechał pod pociąg. Autem jechała 5 osobowa rodzina. Wszyscy zginęli.

Rozbite auto znaleziono około dwustu… pic.twitter.com/tf4p15IZBi — Polska_Agencja_Informacyjna 🇵🇱 (@PA_Informacyjna) November 3, 2024

После удара машину отбросило на расстояние около 200 метров от переезда. Все, кто находился в автомобиле - двое взрослых и трое детей, предположительно члены одной семьи, - скончались на месте происшествия.

Медики, прибывшие на место, осмотрели пассажиров поезда, среди которых никто не пострадал.

Как сообщили в полиции, в момент столкновения в поезде находилось более 500 человек.

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