3 ноября в польской деревне Карвица произошла трагедия: пассажирский поезд на полном ходу столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде. В результате аварии погибли пять человек, включая троих детей, сообщает издание Gazeta.pl.
В Польше поезд протаранил машину на переезде: пять погибших, включая троих детей
По предварительным данным, в момент аварии в машине находились водитель и несколько пассажиров, когда на переезде в нее врезался пассажирский поезд компании PKP Intercity, следовавший маршрутом из Варшавы в Гданьск.
❌— Polska_Agencja_Informacyjna 🇵🇱 (@PA_Informacyjna) November 3, 2024
Samochód wjechał pod pociąg. Nie żyje 5 osób, w tym troje dzieci ‼️
Dzisiaj około 17.00 w Karwicy Mazurskiej na niestrzeżonym przejeździe kolejowym samochód osobowy wjechał pod pociąg. Autem jechała 5 osobowa rodzina. Wszyscy zginęli.
Rozbite auto znaleziono około dwustu… pic.twitter.com/tf4p15IZBi
После удара машину отбросило на расстояние около 200 метров от переезда. Все, кто находился в автомобиле - двое взрослых и трое детей, предположительно члены одной семьи, - скончались на месте происшествия.
Медики, прибывшие на место, осмотрели пассажиров поезда, среди которых никто не пострадал.
Как сообщили в полиции, в момент столкновения в поезде находилось более 500 человек.
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