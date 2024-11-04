На этой неделе очень важно научиться управлять своим эмоциональным состоянием, потому что многих могут ждать "качели" - хорошее настроение быстро будет сменяться плохим, предупреждают астрологи DailyHoro. Решить эту проблему можно, но при должных умениях и желании. Это поможет оставаться удачливыми и максимально эффективными.
Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября: многих ждут "качели" - что делать?
Овен
Овнов на этой неделе ожидает простой принцип - "сколько сделал, столько получил". Это касается не только работы, но и любви и других сфер жизни. Все зависит лишь от желания что-то делать и от реальных усилий. Овен - расторопный знак Зодиака, а также сильный энергетически, так что этим людям удастся стать сильнее и лучше. Самое время заняться здоровьем и попробовать избавиться от вредных привычек или хотя бы одной.
Телец
Тельцам сейчас лучше полагаться только на надежных и проверенных людей. Ни в коем случае нельзя доверять всем подряд и рассказывать посторонним людям о своих тайнах, планах на будущее. Не стоит также забывать про политику умеренности в любовных играх и в отношениях. Внимание к противоположному полу - это хорошо, но только до тех пор, пока оно не становится наваждением. Нужно во всем знать меру.
Близнецы
Близнецам с высокой вероятность удастся сделать что-то значимое в своей жизни - для себя или для кого-то из близких. Первостепенную роль будет играть желание и мотивация. Не нужно ничего делать из-под палки, от страха. Также сейчас крайне нежелательно гневить судьбу фразами типа "вечно мне не везет", "жизнь ко мне не справедлива". Подобные слова могут сильно подпортить Близнецам карму, лишив их удачи.
Рак
Ракам звезды и планеты помогут отделить важное от напускного, расставить правильно приоритеты. В этом плане полезно будет следовать за интуицией, чтобы не сбиться с пути. Для любви полезным станет романтический отдых. Можно и даже нужно проводить больше времени с родителями, детьми, бабушками и дедушками. Еще Ракам стоит помнить, что с 4 по 10 ноября удача не улыбается дважды. Если представился случай, нужно брать свое.
Лев
Львы в эти семь дней могут внезапно потерять интерес к любимым делам и хобби, к работе и даже второй половинке, но не нужно торопиться с выводами и совершать ошибки. Нужно лишь немного подождать, и это состояние пройдет. Также стоит помнить, что рассуждая о планах во всеуслышание, Львы рискую потерять удачу и успех. Лучше держать от посторонних людей планы в секрете.
Дева
Девам нужно помнить, что сейчас планеты не сделают для них ничего хорошего, если они сами не будут шевелиться. Многих представителей данного знака одолеет внутреннее беспокойство, но с ним легко можно справиться. Достаточно просто сменить обстановку. Астрологи сообщают, что Девам просто необходимо чуть больше времени посвящать себе любимым, не становясь при этом тотальными эгоистами.
Весы
У Весов может развиться тоннельное зрение, когда человек не видит ничего вокруг, а сфокусирован лишь на чем-то одном - на какой-то цели или на мысли. Весам важно выбираться из подобного состояния как можно быстрее, иначе могут начаться проблемы. Если эти люди смогут найти баланс между работой и отдыхом, то их ждет счастье, хорошее настроение и много удачи.
Скорпион
Скорпионам важно помнить, что под лежачий камень вода не течет. Немного усилий поправит обстановку на работе и в бизнесе, дома и в любви. Нужно научиться взаимодействовать с людьми, а не стараться быть самодостаточными во всем, нарочито пытаясь кому-то что-то доказать. В любви и в делах важен сам процесс, а не цель. На этой неделе Скорпионам нужно наслаждаться процессом, не фокусируясь лишь на результатах.
Стрелец
Стрельцам сейчас ни в коем случае нельзя поддаваться искушениям. Это касается только тех из них, которые могут негативно сказаться на успехе, здоровье. В любви и в бизнесе можно и даже нужно проявлять настойчивость, но не перегибая палку. Еще в отношениях с людьми полезным навыком станет умение забывать обиды. Упрямство и непримиримое желание быть лучше других могут сыграть со Стрельцами злую шутку.
Козерог
Козерогов могут начать мучить сомнения, скептицизм. Это не самое приятное состояние, но им под силу будет с ним справиться. Астрологи отмечают, что с 4 по 10 ноября лучше держаться знакомых берегов и не рисковать, заниматься тем, что нравится и тем, что Козероги умеют делать лучше всего. Звезды помогут этим людям увидеть всю жизненную картину целиком, сделать выводы и построить планы на будущее.
Водолей
Водолеям стоит помнить, что если советы окружающих расходятся со здравым смыслом, такие советы лучше не слушать. Эксперты советуют Водолеям тщательнее продумывать планы в эти семь дней. От этого будет зависеть их будущее счастье. Самая важная сфера жизни сейчас та, которая имеет максимально большое количество нерешенных и актуальных проблем.
Рыбы
Рыбам лучше побыть наблюдателями в сложных играх, процесс которых им не понятен. Лучшее, что они могут для себя сделать - это обрести жизнелюбие, стать добрее, позитивнее. Один из самых полезных жизненных навыков сейчас - находить прекрасное в обыденном. Рыбы могут стать невероятно успешными и счастливыми, если не будут мыслить плоско. Счастье не в деньгах и не в том, что мы на них покупаем. Это нечто другое. Что именно - предстоит узнать.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!