Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября: многих ждут "качели" - что делать?

Скорпион

Скорпионам важно помнить, что под лежачий камень вода не течет. Немного усилий поправит обстановку на работе и в бизнесе, дома и в любви. Нужно научиться взаимодействовать с людьми, а не стараться быть самодостаточными во всем, нарочито пытаясь кому-то что-то доказать. В любви и в делах важен сам процесс, а не цель. На этой неделе Скорпионам нужно наслаждаться процессом, не фокусируясь лишь на результатах.

Стрелец

Стрельцам сейчас ни в коем случае нельзя поддаваться искушениям. Это касается только тех из них, которые могут негативно сказаться на успехе, здоровье. В любви и в бизнесе можно и даже нужно проявлять настойчивость, но не перегибая палку. Еще в отношениях с людьми полезным навыком станет умение забывать обиды. Упрямство и непримиримое желание быть лучше других могут сыграть со Стрельцами злую шутку.

Козерог

Козерогов могут начать мучить сомнения, скептицизм. Это не самое приятное состояние, но им под силу будет с ним справиться. Астрологи отмечают, что с 4 по 10 ноября лучше держаться знакомых берегов и не рисковать, заниматься тем, что нравится и тем, что Козероги умеют делать лучше всего. Звезды помогут этим людям увидеть всю жизненную картину целиком, сделать выводы и построить планы на будущее.

Водолей

Водолеям стоит помнить, что если советы окружающих расходятся со здравым смыслом, такие советы лучше не слушать. Эксперты советуют Водолеям тщательнее продумывать планы в эти семь дней. От этого будет зависеть их будущее счастье. Самая важная сфера жизни сейчас та, которая имеет максимально большое количество нерешенных и актуальных проблем.

Рыбы

Рыбам лучше побыть наблюдателями в сложных играх, процесс которых им не понятен. Лучшее, что они могут для себя сделать - это обрести жизнелюбие, стать добрее, позитивнее. Один из самых полезных жизненных навыков сейчас - находить прекрасное в обыденном. Рыбы могут стать невероятно успешными и счастливыми, если не будут мыслить плоско. Счастье не в деньгах и не в том, что мы на них покупаем. Это нечто другое. Что именно - предстоит узнать.

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