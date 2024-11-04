Обвиняемый прокремлевский активист Юрий Алексеев, который сейчас находится в Беларуси, направил в Курземский районный суд заявление с просьбой разрешить участвовать в судебных заседаниях дистанционно и отметил, что у него нет цели скрыться от суда, сообщили в судебной администрации.
Сбежавший в Беларусь Алексеев готов участвовать в судебных заседаниях удаленно
До сегодняшнего судебного заседания из Госполиции поступила информация о том, что решение Курземского районного суда от 28 октября о принудительном приводе Алексеева было невозможно исполнить, так как обвиняемый по указанному месту жительства не находится. Госполиция связалась с Алексеевым по телефону, и он сообщил, что свяжется с судом, что и сделал.
С учетом ходатайства Алексеева суд отложил судебное разбирательство дела по ст. 477 УК, обязав до заседания суда на следующей неделе, назначенного заранее на 11 ноября, решить вопрос о том, чтобы подключиться к судебному заседанию дистанционно.
Судья Курземского районного суда Вентспилса Гуна Тройка отметила, что при этом, учитывая, что обвиняемому было заранее известно о назначенных судебных заседаниях, суд постановил применить к обвиняемому Алексееву денежный штраф в размере 350 евро, констатировав, что обвиняемый нарушает установленный в уголовном процессе порядок и игнорирует требования направляющего процесс лица.
Обвиняемому сообщили о запланированных до декабря этого года судебных заседаниях еще 11 июня. Обвиняемый обязан был связаться с судом и решить вопрос о возможности участия в судебных заседаниях дистанционно. На следующем судебном заседании планируется продолжить судебное разбирательство.
Ранее сообщалось, что после неявки на предварительное заседание суда суд назначил Алексееву принудительный привод.
До сих пор Алексеев выполнял свои процессуальные обязанности и присутствовал на всех судебных заседаниях, но 28 октября не явился на заседание. Как сообщили в судебной администрации, 23 сентября 2020 года Служба государственной безопасности (VDD) отменила наложенные на Алексеева меры пресечения, в том числе запрет на выезд из страны без разрешения лица, ведущего производство, поскольку истек максимальный срок для применения мер безопасности.
В своей публикации в соцсети Facebook Алексеев сообщил, что в субботу, 26 октября, покинул Латвию и отправился в Беларусь, где планирует просить политического убежища.
Алексеев и неграждане Латвии Дмитрий Сустретов и Петр Погородний обвиняются по делу о деятельности сайта imhoclub.lv.
Уголовный процесс был передан в суд 31 января 2023 года.
В прокуратуре ранее сообщили, что по инициативе двух обвиняемых был начат проект, в рамках которого было основано общество и разработан сайт, создание, развитие и обслуживание которого финансировалось фондами, находящимися в ведении Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Прокуратура считает, что истинной целью сайта были меры информационного воздействия в медиапространстве Латвии, а именно создание контента, связанного с распространением пропаганды и дезинформации, с целью помочь России укрепить свое влияние в Латвии.
В период с 2016 по 2018 год обвиняемые в составе организованной группы обеспечивали развитие проекта, привлечение финансирования, налаживали контакты с российским руководством и должностными лицами фондов. Содержание сайта создавалось обвиняемыми в соответствии с инструкциями упомянутых фондов.
За эти действия участники группы получали вознаграждение. В период с 2016 по 2018 год обвиняемые разместили на сайте не менее 1016 публикаций.
Одно из вышеупомянутых лиц также обвиняется в публичном прославлении и оправдании совершенных СССР преступлений против человечности - депортаций.
Пардаугавский суд Риги ранее приговорил Алексеева к двум годам лишения свободы и одному году испытательного срока по другому делу - за разжигание ненависти, незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию и распространение детской порнографии. После апелляции Рижский окружной суд сократил срок заключения Алексеева до одного года и одного месяца. Приговор был обжалован в Верховном суде.
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