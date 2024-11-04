Разведка Сеула рассказала, что Северная Корея получает за военную поддержку России

Обеспечивая Москву оружием и солдатами, Пхеньян решает свои продовольственные проблемы, поясняет газета The Korea Herald.

Разведывательная служба Сеула сообщила парламентской комиссии, что Москва поставила Пхеньяну около 700 тысяч тонн риса, что на 600 тысяч тонн больше, чем раньше, сообщил газете член парламента и бывший посол Южной Кореи в Москве Ви Сон Лак.

Российские поставки покрывают почти половину дефицита риса в Северной Корее.

Теперь, когда Россия закупает артиллерийские снаряды у Северной Кореи, большую часть дефицита продовольствия можно было бы предотвратить за счет торговли оружием, сказал депутат.

По подсчетам немецкого Фонда Фридриха Наумана, Северная Корея, возможно, продала России оружия на сумму около 5,5 миллиарда долларов.

Эта сумма эквивалентна четверти ВВП страны.

Ранее информационное агентство Yonhap, ссылаясь на доклад разведки парламенту, сообщило, что Москва отправляет в Северную Корею зарплату северокорейских солдат, отправленных в Россию.

Это около 2000 долларов в месяц на одного человека, что эквивалентно зарплате российского контрактника.

Не исключено, что большая часть этих денег не доходит до северокорейских солдат и членов их семей и остается в распоряжении государства.

Это может принести бюджету Северной Кореи 200 миллионов долларов в год. Северной Корее остро не хватает иностранной валюты, и эти деньги могут стать серьезным вливанием в государственный бюджет.

Среднемесячная зарплата в Северной Корее в 2022 году оценивалась в один-три доллара.

Кроме того, пишет The Korea Herald, в России работает около 4 тысяч северокорейских рабочих, которые зарабатывают для бюджета примерно 800 долларов в месяц.

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