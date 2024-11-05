Липину интересно Следим за выборами в США в прямом эфире

Выборы президента США проходят раз в четыре года. В этот раз кандидатами на пост президента являются бизнесмен Дональд Трамп, который уже был президентом США с 2017 по 2021 год, и политик Камала Харрис, действующий вице-президент США.

У Трампа и Харрис, как и у представляемых ими Республиканской и Демократической партий, соответственно, принципиально различаются взгляды по множеству важнейших вопросов: экономике, миграции, обороне, климату, правам женщин и так далее.

Для Латвии крайне важно и то, как по-разному Трамп и Харрис относятся к НАТО и вторжению России в Украину.

Пока Харрис говорит о необходимости помочь Украине и укреплять связи США с партнерами по НАТО, Трамп критикует страны Европы и даже заявил, что будет "поощрять Россию нападать на те страны НАТО, которые тратят недостаточно на свою оборону".

Позиция же Трампа по Украине постоянно меняется - по крайней мере то, что мы слышим в его речах и интервью. Но вот премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в марте рассказал о плане Трампа лишить Киев военной помощи в случае прихода к власти.

Предсказать победу того или иного кандидата сложно - как пишет портал "Медуза", в общеамериканских опросах Харрис обходит Трампа, но с преимуществом всего в 1%. В семи колеблющихся штатах, которые решат исход выборов, преимущество ни одного из кандидатов, по опросам, не превышает 2% - то есть разница не является статистически заметной.

В общем, нас ожидает крайне волнительное и увлекательное политическое событие мирового масштаба. Текстовая трансляция начнется здесь, 5 ноября, в 21:00!

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