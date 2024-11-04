Члены правительственной коалиции на заседании коалиционного совета в понедельник, 4 ноября, решили внести срочные изменения в Конституцию в отношении права голоса, сообщил премьер-министр Кристен Михал (RE) агентству ERR, сообщает Rus.Postimees.
В Эстонии в срочном порядке меняют Конституцию: граждане РФ больше не смогут голосовать
"Сегодня на заседании коалиционного совета мы договорились порекомендовать нашим фракциям внести срочные изменения в Конституцию,
чтобы граждане стран-агрессоров больше не могли участвовать в принятии решений на местных выборах", - заявил Михал агентству ERR.
Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс (СДПЭ) отметил, что он пошел навстречу своим коалиционным партнерам.
Эту идею поддержали все парламентские партии, кроме центристов.
Для изменения Конституции в срочном порядке проект изменения Конституции должен пройти два голосования в Рийгикогу.
Первый шаг заключается в том, что для принятия решения об изменении в срочном порядке требуется поддержка 4/5 депутатов. Это означает, что за проект изменения Конституции должно проголосовать в четыре раза больше депутатов, чем против.
Второй шаг - это принятие окончательного решения об изменении Конституции. Для этого потребуется поддержка 2/3 состава Рийгикогу, то есть 68 голосов.
Этот процесс займет не менее четырех месяцев.
На вопрос Rus.Postimees, что заставило СДП пойти на компромисс в вопросе избирательного права, Лаури Ляэнеметс ответил, что все участники коалиции были настроены искать общие позиции в этой проблеме, чтобы все же найти общее решение.
"Нашим предложением было изначально то, что граждане третьих стран должны зарегистрироваться в качестве избирателей, и то, что право голосовать должно остаться у жителей Эстонии с неопределенным гражданством".
По словам Ляэнеметса, приняты были оба предложения СДП. Министр отметил, что людей с серыми паспортами в стране много и у них останется право принимать участие в определении муниципальной политики, что СДП считает своим достижением на переговорах.
Регистрироваться в качестве избирателей СДП предлагала гражданам России и Беларуси, одновременно давая подписку в том, что человек лоялен эстонскому государству и осуждает войну РФ против Украины. Очевидно в случае изменения конституции регистрироваться в качестве избирателей будут остальные граждане третьих стран, но не РФ и Беларуси.
Ляэнеметс выразил сожаление, что в конечном итоге не прошло решение, которое позволило бы лишить права голоса именно людей, которые негативно настроены по отношению к Эстонии. "Страна в конечном итоге нуждается именно в таком решении", - сказал министр.
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