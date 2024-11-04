Пн, 4.11.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs

В Эстонии в срочном порядке меняют Конституцию: граждане РФ больше не смогут голосовать

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Кристен Михал.
Кристен Михал. Фото: Tairo Lutter

Члены правительственной коалиции на заседании коалиционного совета в понедельник, 4 ноября, решили внести срочные изменения в Конституцию в отношении права голоса, сообщил премьер-министр Кристен Михал (RE) агентству ERR, сообщает Rus.Postimees.

"Сегодня на заседании коалиционного совета мы договорились порекомендовать нашим фракциям внести срочные изменения в Конституцию,

чтобы граждане стран-агрессоров больше не могли участвовать в принятии решений на местных выборах", - заявил Михал агентству ERR.

Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс (СДПЭ) отметил, что он пошел навстречу своим коалиционным партнерам.

Эту идею поддержали все парламентские партии, кроме центристов.   

Для изменения Конституции в срочном порядке проект изменения Конституции должен пройти два голосования в Рийгикогу.

Первый шаг заключается в том, что для принятия решения об изменении в срочном порядке требуется поддержка 4/5 депутатов. Это означает, что за проект изменения Конституции должно проголосовать в четыре раза больше депутатов, чем против.

Второй шаг - это принятие окончательного решения об изменении Конституции. Для этого потребуется поддержка 2/3 состава Рийгикогу, то есть 68 голосов.

Этот процесс займет не менее четырех месяцев. 

На вопрос Rus.Postimees, что заставило СДП пойти на компромисс в вопросе избирательного права, Лаури Ляэнеметс ответил, что все участники коалиции были настроены искать общие позиции в этой проблеме, чтобы все же найти общее решение.

"Нашим предложением было изначально то, что граждане третьих стран должны зарегистрироваться в качестве избирателей, и то, что право голосовать должно остаться у жителей Эстонии с неопределенным гражданством".

По словам Ляэнеметса, приняты были оба предложения СДП. Министр отметил, что людей с серыми паспортами в стране много и у них останется право принимать участие в определении муниципальной политики, что СДП считает своим достижением на переговорах.

Регистрироваться в качестве избирателей СДП предлагала гражданам России и Беларуси, одновременно давая подписку в том, что человек лоялен эстонскому государству и осуждает войну РФ против Украины. Очевидно в случае изменения конституции регистрироваться в качестве избирателей будут остальные граждане третьих стран, но не РФ и Беларуси.

Ляэнеметс выразил сожаление, что в конечном итоге не прошло решение, которое позволило бы лишить права голоса именно людей, которые негативно настроены по отношению к Эстонии. "Страна в конечном итоге нуждается именно в таком решении", - сказал министр.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх