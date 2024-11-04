В Эстонии в срочном порядке меняют Конституцию: граждане РФ больше не смогут голосовать

"Нашим предложением было изначально то, что граждане третьих стран должны зарегистрироваться в качестве избирателей, и то, что право голосовать должно остаться у жителей Эстонии с неопределенным гражданством".

По словам Ляэнеметса, приняты были оба предложения СДП. Министр отметил, что людей с серыми паспортами в стране много и у них останется право принимать участие в определении муниципальной политики, что СДП считает своим достижением на переговорах.

Регистрироваться в качестве избирателей СДП предлагала гражданам России и Беларуси, одновременно давая подписку в том, что человек лоялен эстонскому государству и осуждает войну РФ против Украины. Очевидно в случае изменения конституции регистрироваться в качестве избирателей будут остальные граждане третьих стран, но не РФ и Беларуси.

Ляэнеметс выразил сожаление, что в конечном итоге не прошло решение, которое позволило бы лишить права голоса именно людей, которые негативно настроены по отношению к Эстонии. "Страна в конечном итоге нуждается именно в таком решении", - сказал министр.

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