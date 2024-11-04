Он отметил, что совет обсудил поднятый Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP) вопрос о том, что общественные СМИ в Латвии не обязаны предлагать контент на языках меньшинств, который в реальности является контентом на русском языке, а также обращение оппозиционных депутатов Сейма в Конституционный суд с просьбой оценить соответствие Конституции нормы об использовании языков меньшинств в общественных СМИ.

Как указал Сикснис, это никоим образом не меняет принятое в апреле этого года SEPLP решение, согласно которому с 2026 года единое латвийское общественное СМИ (LSM) должно разработать концептуально новый подход к производству контента на языках меньшинств, уменьшив долю русскоязычного контента.

"Это одна из ключевых задач, которую новому правлению LSM предстоит решить в первой половине следующего года при разработке новой стратегии", - сказал Сикснис.