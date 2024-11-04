Трамп или Харрис? Во вторник США выберут нового президента

Новоизбранный президент принесет присягу 20 января.

Одновременно с президентскими выборами во вторник, 5 ноября, переизбирается треть сенаторов и все члены Палаты представителей. Борьба идет за 34 места в Сенате и 435 мест в нижней палате Конгресса.

Демократы надеются вернуть себе теперь контролируемое республиканцами большинство в Палате представителей, в то время как республиканцы надеются взять под контроль Сенат, где демократы в настоящее время имеют незначительное большинство.

Во вторник в 11 из 50 штатов США также пройдут выборы губернаторов, причем наибольшее внимание привлекают штаты Нью-Гэмпшир, Северная Каролина, Индиана и Вашингтон.

При этом в разных штатах проводится множество референдумов по разным вопросам.

Поскольку в 2022 году Верховный суд отменил решение 1973 года, гарантировавшее право на аборт, вопрос абортов стал одной из главных тем политических дебатов.

Также во вторник избиратели десяти штатов смогут высказаться по поводу репродуктивных прав женщин. В Небраске пройдут сразу два референдума по этому вопросу. Один из них предлагает запретить аборты после 12 недель беременности, а другой - разрешить прерывать беременность до тех пор, пока плод не сможет выжить вне утробы матери.

В десятках штатов избирателям предоставляется возможность высказаться и по многим другим вопросам. Например, избиратели Колорадо должны решить, запретить ли охоту на пум и рысь. В штате Мэн гражданам придется принимать решение об изменении флага штата.

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