Во вторник, 5 ноября, в США состоятся президентские выборы, на которых действующий вице-президент демократ Камала Харрис будет бороться с кандидатом от республиканцев, бывшим президентом Дональдом Трампом.
Трамп или Харрис? Во вторник США выберут нового президента
Эти выборы отражают глубокий раскол в американском обществе, о чем свидетельствует избирательная кампания, в ходе которой аргументы в основном сменялись взаимными обвинениями. Кампания, в ходе которой разгоралась словесная агрессия, также была отмечена как минимум двумя покушениями на Трампа.
Зарубежные страны также уделили этим выборам необычайно большое внимание, поскольку они могут оказать существенное влияние как на войну России против Украины, так и на ситуацию на Ближнем Востоке.
Опросы, как общенациональные, так и в семи так называемых колеблющихся штатах, показывают, что шансы обоих кандидатов одинаковы, а исход выборов трудно предсказать.
Это, в свою очередь, вызвало опасения, что, если проигравший кандидат откажется признать свое поражение, недовольство результатами выборов может перерасти в уличные протесты и даже насилие.
Несмотря на это, оба кандидата выражают твердую уверенность в своей победе, а обе стороны дополнительно воодушевлены большим количеством досрочно проголосовавших.
К понедельнику, 4 ноября, число проголосовавших досрочно уже превысило 78 миллионов, что составляет примерно половину от общего числа американцев, принимавших участие в предыдущих президентских выборах 2020 года.
По данным Центра двухпартийной политики (BPC), в общей сложности 244 миллиона американцев имеют право голосовать на выборах 2024 года.
Насколько велика будет явка избирателей, пока не ясно, но в 2020 году на выборы пришло 66% американцев, имеющих право голоса, и это была самая высокая явка избирателей с 1900 года.
Но на президентских выборах в США не всегда побеждает кандидат, набравший наибольшее количество голосов по стране, потому что ключи от Белого дома получает тот, кто имеет большинство в коллегии выборщиков, состоящей из представителей 538 штатов.
Таким образом, чтобы победить на выборах, кандидат должен набрать не менее 270 голосов выборщиков.
Число выборщиков делится по штатам в зависимости от численности населения каждого штата и соответствует количеству представителей штата в Конгрессе.
В большинстве штатов голоса выборщиков распределяются по принципу: победитель получает все, то есть все голоса выборщиков соответствующего штата отдаются кандидату, за которого проголосовало наибольшее количество избирателей в этом штате.
Порядок отличается только в двух штатах - Мэн и Небраска, где голоса выборщиков привязаны к округам Конгресса.
Таким образом, окончательный исход выборов фактически будет решен по результатам голосования в семи колеблющихся штатах - Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании, Висконсине и Северной Каролине. В этих штатах каждый голос имеет значение.
17 декабря выборщики соберутся в столицах своих штатов, чтобы официально проголосовать за победителя президентских выборов, а 6 января их голоса будут заверены Конгрессом.
Новоизбранный президент принесет присягу 20 января.
Одновременно с президентскими выборами во вторник, 5 ноября, переизбирается треть сенаторов и все члены Палаты представителей. Борьба идет за 34 места в Сенате и 435 мест в нижней палате Конгресса.
Демократы надеются вернуть себе теперь контролируемое республиканцами большинство в Палате представителей, в то время как республиканцы надеются взять под контроль Сенат, где демократы в настоящее время имеют незначительное большинство.
Во вторник в 11 из 50 штатов США также пройдут выборы губернаторов, причем наибольшее внимание привлекают штаты Нью-Гэмпшир, Северная Каролина, Индиана и Вашингтон.
При этом в разных штатах проводится множество референдумов по разным вопросам.
Поскольку в 2022 году Верховный суд отменил решение 1973 года, гарантировавшее право на аборт, вопрос абортов стал одной из главных тем политических дебатов.
Также во вторник избиратели десяти штатов смогут высказаться по поводу репродуктивных прав женщин. В Небраске пройдут сразу два референдума по этому вопросу. Один из них предлагает запретить аборты после 12 недель беременности, а другой - разрешить прерывать беременность до тех пор, пока плод не сможет выжить вне утробы матери.
В десятках штатов избирателям предоставляется возможность высказаться и по многим другим вопросам. Например, избиратели Колорадо должны решить, запретить ли охоту на пум и рысь. В штате Мэн гражданам придется принимать решение об изменении флага штата.
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