Видео За занавесом: Сартс - сволочь, Ельцин - предатель, Путин - лидер свободного мира

Российский диктатор Владимир Путин - лидер свободного "незападного" мира и гарант справедливости в мире; Россия находится не в изоляции, а в эпицентре мировых событий; cамое международно значимое политическое событие этого года произошло в России - в таких полных пафоса тонах кремлевские идеологи освещали саммит стран БРИКС (Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия, Объединенные Арабские Эмираты), проходивший в Казани.
Казанский саммит, на котором присутствовали представители 36 стран, в том числе лидер страны НАТО Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в исполнении пропагандистов стал провозвестником строительства нового многополярного мира, во главе которого, безусловно, будет Россия.
Не было упущено и противостояние саммита БРИКС саммиту G7, в которую входят ведущие державы западного мира: кремлевские идеологи заявили, что G7 потерпела "позорный провал", продемонстрировав свою слабость, в то время как БРИКС является триумфальной победой "незападного мира".
По мнению россиян, НАТО - это прошлое, а БРИКС - будущее.
Видео: Фрагмент российской пропагандистской передачи
Наряду с скрупулезным освещением саммита БРИКС россияне также акцентировали внимание на предстоящих выборах в США, с одной стороны, отдавая предпочтение кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу, а с другой - дискредитируя всю избирательную систему и процесс, в котором все решают не избиратели, а деньги.
На прошлой неделе россияне наконец упомянули об участии северокорейских солдат в войне в Украине. В частности, пропагандист Евгений Попов насмешливо спросил у "военкора", ведущего репортаж из Курской области, готовят ли "наши" уже обед для северокорейских товарищей. Соответственно, пропаганда всеми силами пытается представить, насколько нелепы и глупы заявления Запада об участии Северной Кореи в украинской войне.