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Видео За занавесом: Сартс - сволочь, Ельцин - предатель, Путин - лидер свободного мира

Андрей Мамыкин. Фрагмент российской пропагандистской передачи Фото: Televīzijas kanāla "Rossiya 1" ekrānuzņēmums
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Российский диктатор Владимир Путин - лидер свободного "незападного" мира и гарант справедливости в мире; Россия находится не в изоляции, а в эпицентре мировых событий; cамое международно значимое политическое событие этого года произошло в России - в таких полных пафоса тонах кремлевские идеологи освещали саммит стран БРИКС (Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия, Объединенные Арабские Эмираты), проходивший в Казани.

Казанский саммит, на котором присутствовали представители 36 стран, в том числе лидер страны НАТО Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в исполнении пропагандистов стал провозвестником строительства нового многополярного мира, во главе которого, безусловно, будет Россия.

Не было упущено и противостояние саммита БРИКС саммиту G7, в которую входят ведущие державы западного мира: кремлевские идеологи заявили, что G7 потерпела "позорный провал", продемонстрировав свою слабость, в то время как БРИКС является триумфальной победой "незападного мира".

По мнению россиян, НАТО - это прошлое, а БРИКС - будущее.

Видео: Фрагмент российской пропагандистской передачи

Наряду с скрупулезным освещением саммита БРИКС россияне также акцентировали внимание на предстоящих выборах в США, с одной стороны, отдавая предпочтение кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу, а с другой - дискредитируя всю избирательную систему и процесс, в котором все решают не избиратели, а деньги.

На прошлой неделе россияне наконец упомянули об участии северокорейских солдат в войне в Украине. В частности, пропагандист Евгений Попов насмешливо спросил у "военкора", ведущего репортаж из Курской области, готовят ли "наши" уже обед для северокорейских товарищей. Соответственно, пропаганда всеми силами пытается представить, насколько нелепы и глупы заявления Запада об участии Северной Кореи в украинской войне.

Различные "политологи" не отрицали, что "сотрудничество" с этой страной в будущем может иметь место, но в какой форме, знает только главнокомандующий армией, читай, Путин. Участие Северной Кореи считается козырной картой, которую нужно вытащить, когда придет время.

То есть, с одной стороны, россияне не отрицают возможности сотрудничества с Северной Кореей, с другой стороны, категорически отрицают, что северокорейцы уже воюют на стороне России.

БРИКС как победа российской дипломатии

Пропагандисты Ольга Скабеева, Евгений Попов и Владимир Соловьев, а также другие бойцы идеологического фронта подчеркивали, что БРИКС неизбежно расширится и вытеснит даже ООН. БРИКС в настоящее время является единственной платформой сотрудничества "свободных" стран, выступающих против западного колониализма и гегемонии США.

Конечно, высказывались и утверждения о том, что Запад "дрожит от страха" перед мощью БРИКС, поскольку чувствует, что "незападные страны" возьмут на себя ведущую роль в мире. Особое внимание было уделено "дедолларизации" мира с целью создания альтернативной финансовой системы, что на данный момент выглядит лишь как выдача Россией желаемого за действительное. Путин также заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, но они могут состояться только на российских условиях.

Хотя Скабеева заявила, что позиция стран БРИКС по вопросу Украины единая и сенсационная и будет зафиксирована в итоговой декларации саммита, на деле из этого ничего не вышло.

Единственное, что было сказано об Украине в итоговой декларации, это следующее: "Мы напоминаем позицию стран относительно ситуации в Украине и вокруг нее, выраженную на соответствующих форумах, в том числе в Совете Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее ООН. Подчеркиваем, что все страны должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН в целом и в отношениях между собой. Мы с признательностью отмечаем предложения о посредничестве и помощи, направленной на мирное разрешение конфликта посредством диалога и дипломатии".

Только такой "сенсации" и удалось добиться России от своих партнеров по БРИКС. Как видите, ни слова поддержки России, ни слова осуждения НАТО и Запада.

"Сегодня БРИКС не может быть инструментом продвижения интересов России в контексте украинского кризиса. Хотя Пекин и предоставил Москве экономический спасательный круг, мнение группы [БРИКС] о войне иное, а поддержка [России] ограничена", - заявила в западных СМИ исследователь России из Фонда Карнеги за международный мир Татьяна Становая.

Хотя западные аналитики и аналитические центры признают, что экономическую мощь стран БРИКС нельзя недооценивать, указывается, что организация в настоящее время далека от создания альтернативного мира, которого так желает Путин, или даже просто альтернативной финансовой системы. Основная причина - разногласия между странами БРИКС.

Так, например, как указал "BBC" Джим О'Нил, бывший главный экономист инвестиционной компании "Goldman Sachs", тот факт, что два наиболее серьезных игрока БРИКС - Индия и Китай - имеют непреодолимые разногласия, идет на благо Западу. По мнению экономиста, БРИКС имел бы огромное влияние, если бы у двух упомянутых стран был общий взгляд на политику и экономику. Однако в настоящее время нет никаких признаков того, что Индия и Китай смогут преодолеть свои разногласия в ближайшем будущем.

У Египта и Эфиопии также есть существенные разногласия, как и у давних региональных соперников Ирана и Саудовской Аравии. Поэтому, когда речь идет о БРИКС как о единой организации, "идея о том, что они все собираются договориться о чем-то существенном, действительно глупа", говорит О'Нил.

Более того, если Россия хочет, чтобы БРИКС был "антизападным клубом", то Индия, например, хочет поддерживать хорошие политические и экономические отношения с Западом.

Грузины не хотят становиться "пидарасами"

Грузины не хотят становиться "пидарасами", поэтому выбрали пророссийскую партию, не поддерживающую западные ценности и европейскую интеграцию - таковы официальные итоги выборов грузинского парламента, на которых действующая партия власти "Грузинская мечта" победила с большим перевесом, пояснил одиозный государственный пропагандист Владимир Соловьев.

Дмитрий Киселев, с другой стороны, говорил в воскресных вечерних новостях об экономической выгоде Грузии от сотрудничества с Россией, отметив, что Грузия - единственная страна в мире, которая может продавать свое вино в России без таможенных пошлин.

Отметим, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала результаты парламентских выборов, опубликованные Центральной избирательной комиссией в воскресенье вечером, и призвала сторонников оппозиции к протесту. С другой стороны, президент Латвии Эдгар Ринкевич пишет в социальной сети "Х", что "у грузинского народа есть европейская мечта, и никто не имеет права украсть эту мечту с помощью запугивания и манипуляции. Полная солидарность с грузинским народом и президентом Саломе Зурабашвили".

Между тем в своих сюжетах из Грузии россияне показывают, как люди в уличных интервью выражают свое удовлетворение итогами выборов. Пропагандисты также подчеркивают, что Запад определенно готовит очередной "майдан" в Грузии вопреки воле народа, тем самым заранее настраивая свое общество на то, что неизбежные протесты оппозиции по поводу фальсификации выборов будут ничем иным, как западным заговором с целью устроить в Грузии "государственный переворот".

К предстоящим выборам президента США Соловьев даже подготовил одноактный спектакль с самим собой в главной роли, где рассказал о том, насколько прогнила избирательная система США, где все решают деньги и определенные влиятельные политические кланы. Пропагандист также коснулся покушений на Трампа, подчеркнув, что в политике США доминируют "деньги и пули".

Видео: Фрагмент российской пропагандистской передачи

Сартс - "русофобская сволочь", а Ельцин - предатель

В начале недели в ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" вновь появился скандально известный бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин, нынешняя "работа" которого состоит в том, чтобы с известной регулярностью рассказывать в российских СМИ о происходящих в Европе "ужасах".

На этот раз Мамыкин сосредоточился на Рижской конференции. Он ложно утверждал, что конференция была организована центром передового опыта НАТО Stratcom (настоящий организатор - Латвийская трансатлантическая организация (ЛАТО), и назвал руководителя Stratcom Яниса Сартса "рускофобской сволочью". Мамыкин также ложно утверждал, что к конференции в интернете можно было подключиться за 75 евро (прямые трансляции были бесплатными) и напомнил, что Сартс на конференции в прошлом году надевал носки с надписью "топчу русню". По словам Мамыкина, Рижская конференция была сборищем агрессивных русофобов.

Видео: Фрагмент российской пропагандистской передачи

Чтобы доказать, насколько серьезно Запад относится к распространению своей "пропаганды", Мамыкин заявил, что Stratcom, в котором работают 45 человек, имеет бюджет в 20 миллионов евро на следующий год. И это происходит в ситуации, когда в следующем году экономику Латвии ждет коллапс. Это неправда. Сартс сообщил агентству ЛЕТА, что финансирование латвийского учреждения Stratcom в следующем году составит 2,6 миллиона евро.

В то же время Мамыкин распространяет ложь о том, что заемщикам латвийских банков, которым сложно погашать свои кредиты, предлагается подписать договор с Национальными вооруженными силами о сотрудничестве, тогда их долги будут списаны или им будут предложены кредитные каникулы. Это, конечно, абсолютный фейк, но легко предположить, что российская публика поверит этому вымыслу Мамыкина.

Мамыкин и Соловьев также не упустили возможности посмеяться над Латвией и Эстонией, заявив, что самый отвратительный напиток в мире "Рижский бальзам" уступает только Vana Tallinn.

В последние месяцы в российских идеологических месседжах очень четко выражена тенденция дискредитации первого президента России Бориса Ельцина, чтобы показать, насколько плохой была либерализация экономической и политической жизни. Распад СССР представляется катастрофой, а подписанная в 1990 году декларация о восстановлении суверенитета России рассматривается как позорное пятно. В контексте нынешней войны в Украине звучит нарратив о том, что в 1990-е годы Ельцин предал русских, живущих в "национальных республиках", и русские в настоящее время являются самой разрозненной и разделенной нацией в мире. Тот факт, что сами русские массово предпочитали жить за пределами России, в других оккупированных "советских республиках", не упоминается.

Нет сомнений, что "простым" россиянам нравятся такие речи, и такая интерпретация истории началась еще во второй половине девяностых годов прошлого века, но была усилена приходом к власти Путина. Показательно, что, по данным опроса центра социологических исследований "Левада-центр", уже в 2016 году треть населения России считала восстановление демократии трагическим событием, а более половины не смогли ответить на вопрос, была ли справедливость на стороне демократов или путчистов в 1991 году.

Нынешний доминирующий нарратив о России прост: Россия - это "хорошая" империя, которая никогда не угнетала свои колонии, но принесла экономическое, социальное и культурное процветание входящим в ее состав странам.

Фото: MAF

Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2024

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