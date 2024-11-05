Видео За занавесом: Сартс - сволочь, Ельцин - предатель, Путин - лидер свободного мира

Единственное, что было сказано об Украине в итоговой декларации, это следующее: "Мы напоминаем позицию стран относительно ситуации в Украине и вокруг нее, выраженную на соответствующих форумах, в том числе в Совете Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее ООН. Подчеркиваем, что все страны должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН в целом и в отношениях между собой. Мы с признательностью отмечаем предложения о посредничестве и помощи, направленной на мирное разрешение конфликта посредством диалога и дипломатии".

Только такой "сенсации" и удалось добиться России от своих партнеров по БРИКС. Как видите, ни слова поддержки России, ни слова осуждения НАТО и Запада.

"Сегодня БРИКС не может быть инструментом продвижения интересов России в контексте украинского кризиса. Хотя Пекин и предоставил Москве экономический спасательный круг, мнение группы [БРИКС] о войне иное, а поддержка [России] ограничена", - заявила в западных СМИ исследователь России из Фонда Карнеги за международный мир Татьяна Становая.

Хотя западные аналитики и аналитические центры признают, что экономическую мощь стран БРИКС нельзя недооценивать, указывается, что организация в настоящее время далека от создания альтернативного мира, которого так желает Путин, или даже просто альтернативной финансовой системы. Основная причина - разногласия между странами БРИКС.