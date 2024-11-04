Видео В Кенгарагсе водитель сбил нескольких пешеходов

Очевидец Юрис рассказал, что место происшествия плохо видно, поскольку невозможно понять, стоит ли за бетонными столбами кто-то, желающий перейти дорогу. Водитель, находившийся за рулем, также не смог вовремя заметить пешеходов.

"Они перебегали тут. Перебегать здесь не следует, это ненормально. Я уже тормозил, а тут..." - рассказал водитель.

"Медиками была оказана помощь трем пострадавшим, все они доставлены в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести. На месте происшествия помощь пострадавшим оказывали четыре бригады Службы неотложной медицинской помощи, в том числе бригада медицинских специалистов, которые спешат на помощь при более серьезных вызовах", - рассказала специалист по общественным отношениям Службы неотложной медицинской помощи Лаура Берзиня.

Движение транспорта на месте ДТП было серьезно затруднено.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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