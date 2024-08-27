Почти полмиллиона евро за лекарства. Почему они столько стоят? Этот вопрос задавали себе многие латвийцы, узнав о 19-летнем Габриэле из Огре, который уже два года борется со злокачественной опухолью и для лечения которого благотворительный портал Ziedot.lv собирает необходимые средства - 483 499 евро. Об этом сообщает Latvijas Avīze.
Лекарство для больного подростка из Огре стоит полмиллиона евро. Можно ли снизить цены на медикаменты?
Государство из этой суммы покрывает только 14 228,72 евро - установленный лимит индивидуальной компенсации для одного пациента в течение 12 месяцев.
"У Габриэля очень редкое заболевание (нейробластома), лечение которого не оплачивается по обычному принципу, как в том случае, если лекарство включено в список компенсируемых государством препаратов. Препарат Dinutuksimab beta не входит в этот список, но это единственное лекарство, которое может ему помочь. И не только ему, но и всем тем немногим людям в мире, у которых констатировано такое заболевание. Если бы у них не было этих препаратов, они бы не получали никакого лечения, поэтому эти препараты рекомендованы во всем мире. Но для производителя важно, чтобы производство лекарства было финансово выгодным и им пользовалось много пациентов.
Небольшое количество пациентов - один из факторов, который приводит к высокой цене на лекарство. Поэтому включить эти препараты в список компенсируемых по обычным правилам совершенно нереально, так как это будет неэффективно с точки зрения затрат", - поясняет онколог-химиотерапевт Алинта Хегмане, доцент Латвийского университета и председатель правления Латвийской ассоциации онкологов.
Зарегистрированный в Нидерландах производитель Dinutuksimab beta по индивидуальному запросу готов поставить Saules aptieka препарат по цене 9649,81 евро за флакон.
Комиссия врачей Рижской Восточной больницы рекомендовала Габриэлю пять циклов лечения, каждый из которых требует десять флаконов препарата общей стоимостью 482 491 евро.
Национальная служба здравоохранения обратилась к производителю с просьбой снизить цену, но ответа не получила.
Случай Габриэля вскрыл проблемы в системе компенсации лекарств для лечения онкобольных, и глава правительства Эвика Силиня поручила министру здравоохранения Хосаму Абу Мери найти решения.
Министр предлагает создать специальный фонд для лечения людей с онкологическими заболеваниями. Предложения по его созданию и источникам финансирования должны быть поданы в правительство до 15 октября.
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