Лекарство для больного подростка из Огре стоит полмиллиона евро. Можно ли снизить цены на медикаменты?

"У Габриэля очень редкое заболевание (нейробластома), лечение которого не оплачивается по обычному принципу, как в том случае, если лекарство включено в список компенсируемых государством препаратов. Препарат Dinutuksimab beta не входит в этот список, но это единственное лекарство, которое может ему помочь. И не только ему, но и всем тем немногим людям в мире, у которых констатировано такое заболевание. Если бы у них не было этих препаратов, они бы не получали никакого лечения, поэтому эти препараты рекомендованы во всем мире. Но для производителя важно, чтобы производство лекарства было финансово выгодным и им пользовалось много пациентов.