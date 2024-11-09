В последние годы прогресс в сокращении бедности почти остановился. Около 700 млн человек до сих пор живут менее чем на $2,15 в день, и поэтому мир далек от своей цели - искоренить крайнюю нищету к 2030 году. С нынешними темпами, чтобы ее достичь, потребуется минимум тридцать лет и большее столетия, чтобы поднять всех выше черты бедности, установленной в странах с доходами выше среднего уровня ($6,85 в день). Сегодня у 44% мирового населения доходы ниже этого порога.
Вялые темпы роста экономики, пандемия Covid-19, продолжающиеся конфликты, эскалация климатического кризиса - все это остановило (а в некоторых случаях даже повернуло вспять) выдающийся прогресс, достигнутый в течение последней четверти века, когда доля мирового населения мира, живущего в крайней нищете, снизилась с одной трети до одной десятой.