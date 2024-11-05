Когда станут известны результаты президентских выборов в США?

Это означает, что есть несколько возможных вариантов развития событий: победителя объявят уже в ночь после дня голосования или утром 6 ноября, либо через несколько дней или даже недель.

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Когда обычно становится известно имя победителя?

Выборы 2020 года проходили 3 ноября, однако имя победителя американские телекомпании объявили только утром 7 ноября.

Тогда большинство штатов сообщило о результатах голосования в течение 24 часов после закрытия избирательных участков. Однако несколько ключевых штатов — в том числе Пенсильвания и Невада — объявили свои результаты позже.

Пенсильвания, на которую приходится 19 голосов выборщиков, при опросах перед теми выборами демонстрировала большую поддержку демократов. Но только утром 7 ноября после подсчета очередной порции голосов в штате, стало понятно, что победу в Пенсильвании одерживает Байден.

Первым результаты выборов объявил телеканал CNN, через 15 минут имя победителя назвали остальные телеканалы.

В целом, избиратели привыкли, что они узнают имя следующего президента к ночи в день голосования или — в крайнем случае — утром на следующий день.

В 2016 году американские избиратели узнали, что президентом на следующие четыре года избран Дональд Трамп, к трем ночи по Североамериканскому восточному времени (Нью-Йорк). О победе Барака Обамы на выборах в 2012 году стало известно поздним вечером в день голосования.