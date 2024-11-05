Израиль: Нетаньяху уволил министра обороны

"В течение последних нескольких месяцев это доверие снизилось. Принимая это во внимание, сегодня я принял решение прекратить полномочия министра обороны", - указал премьер в распространенном канцелярией сообщении.

В сообщении отмечается, что на место Галанта назначен Исраэль Кац, до сих пор занимавший пост министра иностранных дел. Новым министром иностранных дел назначен Гидеон Саар.

Между премьер-министром и министром обороны во время войны в Газе не раз возникали противоречия.

Предыдущая попытка отправить Галанта в отставку в марте 2023 года вызвало масштабные протесты против Нетаньяху.

Галант во вторник после увольнения сообщил, что работа над безопасностью государства и в дальнейшем будет миссией его жизни.

"Безопасность Израиля была и всегда будет оставаться миссией моей жизни", - написал на платформе Х Галант.

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