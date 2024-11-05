О месте падения российского дрона типа Shahed в Резекненском крае сообщил житель Гайгалавской волости - он позвонил по номеру 112, после чего были проинформированы Национальные вооруженные силы (НВС), признал в интервью передаче Viens pret viens Латвийского телевидения министр обороны Андрис Спрудс.
О месте падения Shahed в Резекненском крае сообщил местный житель, признал министр
На вопрос, надо ли под этим понимать, что оборонное ведомство не знало, что этот беспилотник залетел в Латвию, и это не контролировалось, Спрудс пояснил, что "одно не исключает другого, чтобы здесь не было никаких недоразумений".
"Кончено, этот мониторинг был с ограниченными возможностями", - признал министр, пояснив, что мониторинг - "это не только про радары, но и про то, как другие структуры видят и усматривают то, что движется в нашем направлении".
"Здесь я действительно буду осторожен с конкретной информацией или воздержусь от нее", - сказал он.
Министр подчеркнул, что вооруженные силы обладают возможностями обнаружения, мониторинга и нанесения ударов, но эти возможности ограничены. По словам министра, возможности обнаружения и мониторинга в целом фрагментарны и частичны.
"Возможно, именно поэтому мы пришли к тому, что этот заключительный этап - падение - это информация, которая поступила от конкретного жителя, но еще раз - это не только то, что было увидено на радарах, есть и другие возможности", - сказал он, повторив, что не хотел бы комментировать, какая информация может быть воспринята иначе.
Как сообщалось, 7 сентября российский беспилотник типа Shahed упал в Гайгалавской волости Резекненского района. Национальные вооруженные силы Латвии следили за ситуацией, но не приняли решения ни о сбитии беспилотника, ни о переброске по воздуху дежуривших в Латвии бойцов НАТО, что вызвало критику со стороны части общественности. Когда беспилотник упал, боеголовка, которая первоначально не взорвалась, была деактивирована.
После инцидента 7 сентября оборонный сектор внес конкретные улучшения на всех уровнях наблюдения за воздушным пространством Латвии, а также разработал механизм более быстрого и точного оповещения общественности и СМИ в подобных угрожающих ситуациях, сообщили ранее агентству LETA в Министерстве обороны.
В заявлении министерства говорится, что эксперты сферы провели углубленную оценку инцидента и реакции НВС, четко определив необходимые изменения в системе.
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