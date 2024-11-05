О месте падения Shahed в Резекненском крае сообщил местный житель, признал министр

На вопрос, надо ли под этим понимать, что оборонное ведомство не знало, что этот беспилотник залетел в Латвию, и это не контролировалось, Спрудс пояснил, что "одно не исключает другого, чтобы здесь не было никаких недоразумений".

"Кончено, этот мониторинг был с ограниченными возможностями", - признал министр, пояснив, что мониторинг - "это не только про радары, но и про то, как другие структуры видят и усматривают то, что движется в нашем направлении".

"Здесь я действительно буду осторожен с конкретной информацией или воздержусь от нее", - сказал он.

Министр подчеркнул, что вооруженные силы обладают возможностями обнаружения, мониторинга и нанесения ударов, но эти возможности ограничены. По словам министра, возможности обнаружения и мониторинга в целом фрагментарны и частичны.