"Так продолжаться не может". Американские латыши с тревогой следят за выборами президента США

В Вашингтоне находится большая община американских латышей.

Американская латышка Айя Целма-Эванс отмечает, что "эти выборы самые дикие выборы их всех, что были в Америке". Она считает, что в стране процветает даже немного крайний индивидуализм.

"Все равно, кто бы из кандидатов ни победил - это не решит проблему. (...) Так продолжаться не может, так как в Америке накопилось так много разных проблем, решить которые не могла эта администрация..."

В свою очередь проживающий в США Янис Лазда смотрит на события через призму истории:

"Мне кажется, что история повторяется, и как быстро мы забываем эту историю... Вторую мировую войну... и не понимаем, насколько она может быть опасной, а также забываем, за что сражалось предыдущее поколение".

Профессор Университета Джорджа Вашингтона и бывший американский дипломат Мэтью Бойз происходящий в стране политический раскол видит как нечто закономерное, так как общество в США столкнулось с большими проблемами и недовольно нынешним правительством.

"Большая часть жителей не считает, что им сейчас лучше, чем четыре года назад. Инфляция, все идет вверх, плюс огромный госдолг. Это вынуждает людей задуматься, идет ли эта экономика в правильном направлении, и люди на самом деле думают и видят, что это не так".

На вопрос о рисках для стран-союзников, в том числе Украины, которые могут возникнуть в случае избрания Трампа, дипломат призвал не поднимать панику.

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