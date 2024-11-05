Видео Заметил трактор в последний момент. На Даугавпилсском шоссе произошла серьезная авария

Инцидент произошел между Саласпилом и Саулкалне.

Государственная полиция указала, что вызов был получен в 16:30, в результате аварии пострадал легковой автомобиль.

По предварительной информации, водитель легковушки в последний момент заметил едущий впереди трактор и попытался избежать столкновения, однако врезался в барьер.

Движение на месте аварии восстановлено.

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