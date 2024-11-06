Линда Заке (08.03.1974 - 04.11.2024), многолетняя игрок женской сборной Латвии по хоккею, преждевременно скончалась, сообщает Латвийская федерация хоккея (LHF).
Ушла из жизни многолетняя игрок женской сборной Латвии по хоккею
Латвийская федерация хоккея выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям и близким Линды Заке.
Прощание с Линдой Заке состоится в пятницу, 8 ноября, в 15:00 в Евангелической лютеранской церкови в Доле.
В базе данных хоккейной статистики Elite Prospects указано, что Линда Заке представляла сборную Латвии на чемпионатах мира в дивизионах B и D с 1998 по 2005 год.
Линда Заке, скончавшаяся в возрасте 50 лет, в своей хоккейной карьере играла на позиции защитника.
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