В пятницу, 1 ноября, в Рижском русском театре имени Михаила Чехова состоялась премьера спектакля режиссера Сергея Голомазова по пьесе французского драматурга Мольера "Тартюф".
Фото ⟩ Министр образования посетила премьеру спектакля "Тартюф" в Театре им. Чехова
Комедия Мольера "Тартюф" (1664) за несколько веков с момента написания не утратила актуальности - она была не только была сыграна в театрах по всему миру, но и пережила несколько киноадаптаций.
Эта ироничная история, которую можно рассматривать как пессимистическую, так и оптимистичную, одновременно заставляет посмеяться и серьезно задуматься о том, кто сегодня правит (или пытается управлять) умами и почему.
В центре повествования Тартюф - человек, успешно подчинивший своей воле богатого дворянина. Под влиянием Тартюфа он доводит ситуацию в своем доме до абсурда и даже фарса, несмотря на негодование и протест семьи и окружающих.
Галерея: Спектакль "Тартюф"
Парадоксально, но сюжет и мораль пьесы и сегодня кажутся живыми и узнаваемыми, еще раз доказывая феномен вневременного таланта Мольера.
Жанр своей постановки Сергей Голомазов назвал "городской комедией": "Я думаю, что это спектакль, который исследует деструктивные механизмы социального и морального соблазнения людей персонажами, моральными спекулянтами вроде Тартюфа. (...) Мы живем в мире, где отличить реальное от вымышленного стало не то что очень трудно, а практически невозможно".
Галерея: Вечер премьеры в Театре им. Чехова
Среди гостей на премьере были замечены министр образования Анда Чакша, бывший президент Латвии Валдис Затлерс, актриса Агнесе Зелтиня и другие.
В спектакле приняли участие актеры Максим Бусел, Вероника Плотникова, Игорь Чернявский, Родион Кузьмин, Яков Рафальсон, Дмитрий Егоров, Екатерина Фролова, Михаил Ширяев, Татьяна Лукашенкова, Юлия Бернгардт, Константин Никулин, Евгений Черкес.
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