Фото Министр образования посетила премьеру спектакля "Тартюф" в Театре им. Чехова

Комедия Мольера "Тартюф" (1664) за несколько веков с момента написания не утратила актуальности - она была не только была сыграна в театрах по всему миру, но и пережила несколько киноадаптаций.

Эта ироничная история, которую можно рассматривать как пессимистическую, так и оптимистичную, одновременно заставляет посмеяться и серьезно задуматься о том, кто сегодня правит (или пытается управлять) умами и почему.

В центре повествования Тартюф - человек, успешно подчинивший своей воле богатого дворянина. Под влиянием Тартюфа он доводит ситуацию в своем доме до абсурда и даже фарса, несмотря на негодование и протест семьи и окружающих.

Галерея: Спектакль "Тартюф"

Парадоксально, но сюжет и мораль пьесы и сегодня кажутся живыми и узнаваемыми, еще раз доказывая феномен вневременного таланта Мольера.

Жанр своей постановки Сергей Голомазов назвал "городской комедией": "Я думаю, что это спектакль, который исследует деструктивные механизмы социального и морального соблазнения людей персонажами, моральными спекулянтами вроде Тартюфа. (...) Мы живем в мире, где отличить реальное от вымышленного стало не то что очень трудно, а практически невозможно".

Галерея: Вечер премьеры в Театре им. Чехова

Среди гостей на премьере были замечены министр образования Анда Чакша, бывший президент Латвии Валдис Затлерс, актриса Агнесе Зелтиня и другие.

В спектакле приняли участие актеры Максим Бусел, Вероника Плотникова, Игорь Чернявский, Родион Кузьмин, Яков Рафальсон, Дмитрий Егоров, Екатерина Фролова, Михаил Ширяев, Татьяна Лукашенкова, Юлия Бернгардт, Константин Никулин, Евгений Черкес.

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