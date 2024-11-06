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Демократы США начинают разбираться, почему они проиграли президентские выборы (1)

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Торт с изображением Камалы Харрис
Торт с изображением Камалы Харрис Фото: Reuters/ScanPix

После победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США некоторые представители Демократической партии уже анализируют причины поражения, передает журналистка BBC Айона Уэллс из Мичигана в среду, 6 ноября.

Один из политиков-демократов, работающий в Вашингтоне, написал ей, что партии "для начала нужно вычистить элитарных снобов" из столицы.

Как отмечает журналистка, другие его соратники говорили примерно то же самое, хотя и менее прямолинейно: они ценят усилия, которые прилагались во время кампании, но чувствуют, что у партии в целом есть "проблема с имиджем", в то время как для большинства избирателей на первом месте стоят базовые, повседневные вещи, такие как стоимость жизни.

По словам Уэллс, эти высказывания демократов заставили ее вспомнить разговор с республиканцем на одном из митингов Трампа. Ее собеседник сказал, что их кандидат полностью "переосмыслил" Республиканскую партию, перейдя от стереотипного представления избирателей о богатом загородном клубе к политической силе, привлекающей семьи рабочего класса, а демократы превратились в "партию Голливуда".

Это большие обобщения, но их сейчас разделяют и республиканцы - публично, и некоторые демократы - в частном порядке, отмечает репортер.

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