Тайвань получил от США первые ракетные комплексы HIMARS

Вашингтон - самый важный союзник Тайваня и крупнейший поставщик оружия. За последние 50 лет США продали Тайваню военное оборудование и боеприпасы на миллиарды долларов, включая истребители F-16 и военные корабли.

HIMARS - это пусковые системы на грузовиках, способные одновременно запускать несколько высокоточных управляемых ракет. Украина использовала их в войне с Россией.

Тайвань приобрел у США 29 систем HIMARS, и первые 11 уже поставлены, сообщило Министерство обороны Тайваня, не раскрыв, сколько Тайвань заплатил за них.

Тайвань и материковый Китай управляются раздельно с тех пор, как в 1949 году на острове было укрыто националистическое правительство Китайской Республики, потерпевшее поражение в гражданской войне, и на оккупированном коммунистами материковом Китае была провозглашена Китайская Народная Республика, которая до сих пор считает Тайвань частью своей территории.

Тайвань постоянно живет под угрозой нападения со стороны Китая.

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