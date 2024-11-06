Москвич приговорен к 13 годам тюрьмы за пожертвование 50 евро украинской армии

По некоторым данным, приговор был вынесен еще 1 ноября.

Как заявило следствие, 26 февраля 2022 года Крайчик перевел 50 евро на счет в Deutsche Bundesbank, который был открыт для сбора денег в поддержку украинской армии.

В апреле прошлого года сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пришли домой к москвичу и конфисковали его телефон. Затем его арестовали на пять суток по статье за мелкое хулиганство при попытке вылететь из России в Турцию. После этого Крайчику еще трижды назначались аресты за административные нарушения - речь шла о хулиганстве и неповиновении полиции. Затем он был арестован и помещен под стражу в Перми по уголовному делу о госизмене.

В июле прошлого года ФСБ сообщила, что по подозрению в госизмене задержан житель Пермского края, работающий в одном из коммерческих банков региона. Правозащитники тогда предположили, что речь идет о Крайчике. В августе 2024 года дело было передано в Мосгорсуд.

В середине августа этого года суд приговорил гражданку США и России Ксению Хавану (Карелину) к 12 годам лишения свободы по делу о государственной измене за перевод чуть более 50 долларов в украинский благотворительный фонд.

По данным Минюста РФ, за первые шесть месяцев 2024 года в России за государственную измену были осуждены 52 человека, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такого большого количества не было ни в одном полном году за последние девять лет. За весь 2023 год по этой статье были осуждены 39 человек.

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