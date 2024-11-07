Перевозчика контрабандных сигарет в Сигулдском крае выдала неисправная фара

Как пояснили в полиции, 26-летний водитель выглядел крайне взволнованным, что вызвало у правоохранителей подозрения. Они попросили мужчину открыть багажник для проверки.

В багажнике автомобиля обнаружили картонные коробки, в которых, как выяснилось позже, находилось 40 000 сигарет без акцизных марок Латвии.

До этого момента задержанный не попадал в поле зрения полиции.

Государственная полиция возбудила уголовное дело и продолжит расследование обстоятельств, включая выяснение источника происхождения нелегальных табачных изделий.

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