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Перевозчика контрабандных сигарет в Сигулдском крае выдала неисправная фара

Обновлено 7 ноября 2024, 08:37
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Полиция. Иллюстративное фото
Полиция. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

Вечером 1 ноября полиция самоуправления Сигулдского края остановила автомобиль марки Volkswagen возле населенного пункта Крустини из-за неисправной передней фары. В багажнике полицейских ожидал сюрприз.

Как пояснили в полиции, 26-летний водитель выглядел крайне взволнованным, что вызвало у правоохранителей подозрения. Они попросили мужчину открыть багажник для проверки.

В багажнике автомобиля обнаружили картонные коробки, в которых, как выяснилось позже, находилось 40 000 сигарет без акцизных марок Латвии.

До этого момента задержанный не попадал в поле зрения полиции.

Государственная полиция возбудила уголовное дело и продолжит расследование обстоятельств, включая выяснение источника происхождения нелегальных табачных изделий.

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