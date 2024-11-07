Вечером 1 ноября полиция самоуправления Сигулдского края остановила автомобиль марки Volkswagen возле населенного пункта Крустини из-за неисправной передней фары. В багажнике полицейских ожидал сюрприз.
Перевозчика контрабандных сигарет в Сигулдском крае выдала неисправная фара
Как пояснили в полиции, 26-летний водитель выглядел крайне взволнованным, что вызвало у правоохранителей подозрения. Они попросили мужчину открыть багажник для проверки.
В багажнике автомобиля обнаружили картонные коробки, в которых, как выяснилось позже, находилось 40 000 сигарет без акцизных марок Латвии.
До этого момента задержанный не попадал в поле зрения полиции.
Государственная полиция возбудила уголовное дело и продолжит расследование обстоятельств, включая выяснение источника происхождения нелегальных табачных изделий.
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