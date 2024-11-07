Какой будет зима: прогноз синоптиков

С середины ноября в Латвии установится область повышенного давления. Это означает, что сильные осадки маловероятны, но временами возможны небольшие дожди, слабый снег и туман. Ветер будет незначительным, а температура - в пределах обычных показателей для этого времени года, с незначительным понижением.

К концу месяца погода может измениться: прогнозируется увеличение осадков, и температура начнет чаще опускаться ниже нуля, что приведет к возможному образованию снежного покрова.

В декабре температура в Латвии ожидается выше обычного уровня, как и количество осадков. Вероятно, теплая тенденция сохранится и в первой половине зимы, добавляя нестабильности привычному климату региона.

Согласно прогнозам ECMWF, в январе и феврале аномально теплая зима накроет всю Северную Европу, включая Балтию и Скандинавию. Количество осадков, однако, предсказать трудно - единых прогнозов для этих месяцев нет.

Значительные температурные отклонения от нормы ожидаются также на севере России и в странах Балтии. В северной части Европы велика вероятность избыточных осадков, в то время как южные страны, напротив, испытают их дефицит.

По данным Латвийского центра среды, геологии и метеорологии, в этом году все месяцы, кроме января, были теплее нормы. Особенно выделился сентябрь, ставший самым теплым осенним месяцем за всю историю наблюдений.

Предварительная среднегодовая температура в Латвии, как ожидается, достигнет +8,4 °C - второй самой высокой отметки после 2020 года. Общее количество осадков в стране пока чуть ниже долгосрочной нормы, но зима еще не закончилась, и этот показатель может измениться.

Галерея: Морозное зимнее утро

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