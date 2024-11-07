Эксперт: У Трампа будет "значительная свобода действий" для проведения своей политики

По мнению Варгулиса, различия между первой и второй администрацией Трампа могут быть значительными, однако, пока точный состав новой команды неизвестен, трудно делать прогнозы. Не ясно, кто займет ключевые посты в оборонном и внешнеполитическом ведомствах. "В первой администрации были люди, которые понимали значение безопасности для стран Балтии и позицию Украины", - отметил эксперт. Сейчас же у Трампа нет той поддержки, которую он получал прежде.

Варгулис также подчеркнул, что американское общество глубоко разделено, и это может повлиять на смещение внимания с внешней на внутреннюю политику. "Мы должны самостоятельно выполнять свою часть работы. Такие вопросы, как война в Украине, которые имеют прямое отношение к нашей безопасности, во многом лягут на наши плечи", - считает он.

Западным лидерам, по его мнению, придется развивать навыки ведения переговоров и аргументации, поскольку, согласно позиции Трампа, любое сотрудничество должно принести пользу экономике США.