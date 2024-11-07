Каким будет внешнеполитический курс США и как он повлияет на наших союзников, в значительной степени зависит от того, кто войдет в новую администрацию Дональда Трампа, считает Мартиньш Варгулис, преподаватель Рижского университета имени Страдиня и директор группы PowerHouse Latvia по аналитике и управлению рисками.
Эксперт: У Трампа будет "значительная свобода действий" для проведения своей политики
По мнению Варгулиса, различия между первой и второй администрацией Трампа могут быть значительными, однако, пока точный состав новой команды неизвестен, трудно делать прогнозы. Не ясно, кто займет ключевые посты в оборонном и внешнеполитическом ведомствах. "В первой администрации были люди, которые понимали значение безопасности для стран Балтии и позицию Украины", - отметил эксперт. Сейчас же у Трампа нет той поддержки, которую он получал прежде.
Варгулис также подчеркнул, что американское общество глубоко разделено, и это может повлиять на смещение внимания с внешней на внутреннюю политику. "Мы должны самостоятельно выполнять свою часть работы. Такие вопросы, как война в Украине, которые имеют прямое отношение к нашей безопасности, во многом лягут на наши плечи", - считает он.
Западным лидерам, по его мнению, придется развивать навыки ведения переговоров и аргументации, поскольку, согласно позиции Трампа, любое сотрудничество должно принести пользу экономике США.
Что касается внутренней политики, Варгулис предполагает, что у Трампа будет "значительная свобода действий" для реализации своих идей, активно рекламировавшихся в ходе предвыборной кампании. Победа республиканцев, которые теперь контролируют Сенат и Палату представителей, дает администрации поддержку на ближайшие два года, до следующих промежуточных выборов.
Эксперт также ожидает, что Трамп, вероятно, предпримет ряд "расправ" с отдельными представителями судебной системы, заменяя их на лояльных его политике чиновников.
По словам Варгулиса, победа Трампа стала в некотором роде неожиданностью, учитывая, что последние опросы показывали равные шансы обоих кандидатов. Однако Трамп одержал победу почти во всех "колеблющихся" штатах и укрепил преимущество республиканцев в традиционно "красных" регионах.
Кроме того, впервые с 2004 года из кандидатов-республиканцев он выиграл "популярное голосование", набрав большинство голосов избирателей, что, по мнению эксперта, стало результатом удачного фокуса кампании на экономике, миграции и безопасности границ.
"Опросы показывают, что уровень общественной уверенности в безопасности внутри страны падает. Многие считают угрозу со стороны нелегальных мигрантов реальной проблемой, угрожающей внутренней безопасности", - отметил Варгулис. Напротив, "внешнеполитическая карта", на которую делала ставку вице-президент Камала Харрис, для значительной части американцев определённо не стала приоритетом.
Варгулис также отметил, что экономическая повестка стала ключевой частью кампании Трампа против действующего президента Джо Байдена. Несмотря на улучшение экономических показателей в последние месяцы, экономические трудности затрагивают каждого американца, а их ассоциировали именно с администрацией Байдена и Харрис.
Как сообщалось, во вторник республиканский кандидат и экс-президент Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!