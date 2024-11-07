"Не отчаивайтесь": Камала Харрис выступила перед сторонниками с речью о признании поражения

Поблагодарив тех, кто поддерживал ее на протяжении всей кампании, она пообещала им продолжить их общую борьбу. Для победы в ней, по ее словам, достаточно просто не сдаваться.

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С отдельным напутствием она обратилась к своим молодым избирателям.

«В ходе предвыборной кампании я часто повторяла: если ты продолжаешь бороться, ты обязательно победишь, — напомнила она. — Я хочу подчеркнуть: всё будет хорошо».

«Не каждое сражение удаётся выиграть. Но признание поражения совершенно не значит, что финальная победа не будет за нами. Потому что в финале мы точно одержим верх — и будем побеждать до тех пор, пока не сдадимся и не прекратим борьбу», — заверила она.

Сторонники ответили ей одобрительными возгласами и аплодисментами. Свист раздался лишь один раз — когда она упомянула, что позвонила Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой.