В результате урагана Куба осталась без электричества

Достигнув Кубы, "Рафаэль" был ураганом третьей категории. "Рафаэль" обрушился на остров в течение двух с половиной часов, но потерял интенсивность, когда достиг Мексиканского залива, сообщил Национальный центр ураганов США (NHC).

Украинское энергетическое предприятие Union Electric на платформе Х сообщило, что сильный ветер вызвал перебои в работе энергосистемы страны.

В девяти из 15 провинций штата, в том числе в Гаване, была объявлена тревога об урагане. Более 70 000 человек были эвакуированы в провинции Артемиса и соседней провинции Пинар-дель-Рио на западе Кубы.

В Гаване, где проживает два миллиона человек, улицы были почти пусты, предприятия закрыты, а транспортное сообщение приостановлено. Газета Granma сообщила, что аэропорты на западе страны, включая Гавану, были временно закрыты из-за урагана.

Две недели назад Куба на четыре дня оставалась без электричества, так как из строя вышла крупнейшая электростанция страны и не хватало топлива для производства электроэнергии. В то же время на острове бушевал ураган "Оскар", унесший жизни восьми человек.

Куба месяцами страдает от отключений подачи электронергии, длящихся часами.

Во вторник канцелярия президента Кубы Мигеля Диас-Канеля объявила, что армия будет мобилизована, чтобы помочь стране пережить ураган.

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