Сейм выдал депутата Яковина для уголовного преследования

Сейм в четверг, 7 ноября, дал согласие на выдачу для уголовного преследования депутата Юрия Яковина (Союз зеленых и крестьян).

За его выдачу проголосовали почти все присутствующие депутаты, за исключением Александра Кирштейнса и Дидзиса Шмитса, которые воздержались, а большинство депутатов фракции "Латвия на первом месте" в голосовании не участвовали.

Яковин, выступая с трибуны Сейма, отрицал свою вину в нарушениях. Он призвал депутатов поддержать его выдачу, чтобы разрешить этот вопрос.

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало в прокуратуру для предъявления обвинения дело о подделке документов против Яковина и двух валмиерских адвокатов Эдгара Атлациса и Агнесы Кауце.

KNAB получило доказательства того, что адвокаты при содействии семейного врача Яковина подали в суд поддельную выписку из медицинской карты, чтобы оправдать отсутствие адвоката на судебном заседании. В результате их действий суд отложил рассмотрение гражданского дела.

Один из адвокатов подстрекал семейного врача к фальсификации выписки из медицинской карты своей коллеги.

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