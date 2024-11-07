Спустя месяц после того, как в мусорном контейнере на пляже в Вентспилсе был найден мертвый новорожденный - второй за короткое время, вечером 15 июля в вентспилсский бэби-бокс положили здорового 8-килограммового 4-месячного мальчика - одного из четырех оставленных в бэби-боксах в этом году малышей. Судя по всему, ребенка не морили голодом или не любили. Вместе с ним оставили одежду, игрушку и записку. Однако общество ждет ответов на вопросы кто выбросил труп новорожденной девочки, который ехал по сортировочной ленте мусорного полигона в Гробини, и почему кто-то так жестоко избавился от недоношенного ребенка.

Однако другим деткам, которые пришли в мир нежеланными, так, как Кристиану, не повезло. Спустя год на свалке в волости Ремтес нашли мертвого новорожденного. Еще через год - в Даугавпилсе в мусорном контейнере во дворе многоквартирного дома типа общежития. В 2013 году в волости Слампес 26-летняя женщина вызвала неотложную помощь. Ей стало очень плохо. Врачи быстро поняли, что женщина недавно родила, однако ребенка нигде не было.

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp