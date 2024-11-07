Дистанционные школы: многие выпускники не могут сдать экзамены

Количество таких программ растет, и все больше учащихся, даже с первого класса, выбирают такой формат обучения, однако ничего хорошего нельзя сказать о его качестве, что подтверждают плохие результаты централизованных экзаменов.

Хотя Сейм предыдущего созыва предпринял попытку ввести более строгие требования к дистанционному обучению, они так и не были утверждены.

Теперь политики вновь обратили внимание на этот вопрос и намерены навести порядок в данной сфере.

Из 27 учебных заведений с дистанционным обучением 15 являются муниципальными, 12 - частными. 18 предлагают основное образование, 22 - среднее. Количество таких школ, а вместе с ним и количество учащихся, удвоилось во время пандемии.

В этом году количество учащихся продолжало расти во всех возрастных группах, особенно в 10-12-х классах, рассказала парламентский секретарь Министерства образования и науки Силвия Аматниеце на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке.