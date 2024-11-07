Видео Три автомобиля столкнулись на печально известном перекрестке возле Дрейлини

Водитель грузовика Scania Максим около 15:00 выехал со склада Lidl. Мужчина направлялся по улице Дзелзавас в сторону улицы Кайвас, но при въезде на перекресток неожиданно получил сильный удар слева по передней части грузовика.

"Небрежность, невнимательность водителя. Обратите внимание на дорожные знаки. Все произошло очень быстро, я едва успел среагировать. Мне нужно отвезти груз в Литву, но я не смогу сделать это сегодня", - сказал водитель.

Максим рассказывает, что ехал по главной дороге, но по непонятным причинам водитель легкового автомобиля Ford не заметил знак "Уступи дорогу" и последовало столкновение.

Водитель поврежденной Toyota Андрей признался, что после происшествия испытывает эмоциональное напряжение. Водитель легкового автомобиля недоумевает по поводу культуры вождения водителя Ford: "Он ехал быстро, даже никуда не смотрел, но этот грузовик ехал по главной дороге, и он врезался в него, после чего отлетел в меня и потом "полетел" туда. Я просто в шоке - смотрел как кино, ничего не понимаю. Как такое возможно?!".

Андрей говорит, что этот перекресток уже давно пользуется "печальной славой": "Этот перекресток очень опасен. Здесь всегда много аварий. Я всегда приостанавливаюсь, чтобы посмотреть направо, даже если это равнозначный перекресток. Либо он вообще не знает правил, либо ездит по своим правилам".

Ни Андрей, ни водитель грузовика Максим в результате столкновения не пострадали. Медики сообщили, что находившийся за рулем автомобиля Ford человек в удовлетворительном состоянии доставлен в медицинское учреждение.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!