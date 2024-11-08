Бюро внутренней безопасности (IDB) предложило предъявить обвинение сотруднику Рижского регионального управления Государственной полиции за причинение по неосторожности тяжких телесных повреждений водителю самоката, сообщает IDB.
Полицейский нанес серьезные травмы водителю электросамоката
В ходе досудебного расследования IDB получило доказательства того, что сотрудник Госполиции в свободное от исполнения служебных обязанностей время управлял велосипедом и по неосторожности вызвал столкновение с электросамокатом.
В результате столкновения водитель электросамоката получил серьезные травмы.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!