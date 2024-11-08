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Andrejs Zacarinnijs

Полицейский нанес серьезные травмы водителю электросамоката

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Самокат
Самокат Фото: Shutterstock

Бюро внутренней безопасности (IDB) предложило предъявить обвинение сотруднику Рижского регионального управления Государственной полиции за причинение по неосторожности тяжких телесных повреждений водителю самоката, сообщает IDB.

В ходе досудебного расследования IDB получило доказательства того, что сотрудник Госполиции в свободное от исполнения служебных обязанностей время управлял велосипедом и по неосторожности вызвал столкновение с электросамокатом.

В результате столкновения водитель электросамоката получил серьезные травмы.

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