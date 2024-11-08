Трамп уже выбрал главу аппарата Белого дома

В окружении Трампа и за его пределами Уайлс хвалят за дисциплинированность и отличную организованность при ведении кампании. Она в основном избегала внимания общественности и даже отказалась говорить в микрофон, когда Трамп праздновал свою победу на президентских выборах 6 ноября.

"Сьюзи - сильная, умная, инновационная, вызывающая всеобщее восхищение и уважение. Сьюзан продолжит неустанно работать, чтобы сделать Америку снова великой", - сказал Трамп.

"Сьюзан станет первой женщиной-руководителем аппарата Белого дома в истории Соединенных Штатов - это заслуженная честь. Я не сомневаюсь, что она заставит нашу страну гордиться", - добавил он.

Уайлс - давний республиканский стратег из Флориды, она руководила кампанией Трампа в этом штате в 2016 и 2020 годах. До этого она управляла кампанией Рика Скотта на губернаторских выборах во Флориде в 2010 году и недолго работала руководителем кампании бывшего губернатора Юты Джона Хантсмана на президентских выборах 2012 года.

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