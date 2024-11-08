Значительная часть обучающихся в Латвии иностранцев - граждане третьих стран, больше всего - из Индии, пишет газета Diena.
Газета выяснила, откуда в Латвию чаще всего приезжают иностранные студенты
Не все полны решимости завершить учебу, отмечает издание. Это подтверждается тем, что в прошлом году было аннулировано около тысячи видов на жительство и чаще всего причиной стало исключение из вуза.
Лишь редкие студенты попадают в поле зрения ответственных служб из-за нелегальной занятости. Возможности ускользнуть из поля зрения контролирующих инстанций, остаться в Латвии и действовать в серой экономической зоне достаточно широки.
Наибольшее количество иностранных студентов осваивает бакалаврские профессиональные и академические программы. Самыми популярными из них являются право, социальные и коммерческие науки (4140 студентов); здравоохранение и социальное благосостояние (3138); естественные науки, математика и ИТ (1531), а также инженерные науки (898).
Самое большое число иностранных студентов - в Рижском университете им. Страдиня - почти 3 тысячи, в Рижском техническом университете - 2967, далее следует Высшая школа менеджмента информационных систем - 1374, а в остальных вузах иностранных студентов намного меньше.
Есть вузы, которые в привлечении студентов ориентируются на граждан ЕС и Европейской экономической зоны, есть такие, где большое количество граждан третьих стран. Спектр представленных стран очень широк, но больше всего студентов из Индии - 3040 (в этом году принято 897) и Узбекистана - 1069 (133). Далее следуют страны ЕС: Швеция - 948 (110) и Германия - 724 (133). Наибольшее число студентов из третьих стран - из Украины 689 (63) и Шри-Ланки - 656 (149).
На фоне остальных стран Балтии мы выделяемся самым большим числом иностранцев, которые составляют 15% от общего числа всех обучающихся, заявил на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества заместитель госсекретаря Министерства образования и науки по вопросам развития человеческого капитала, науки и инноваций Янис Пайдерс.
Диплом о высшем образовании в год получают примерно 800 иностранных граждан. Это небольшое количество, чему причиной служит отсев во время учебы и неспособность выполнить требования высших учебных заведений, но есть и такие (особенно в медицине), которые начинают обучение здесь, а на третьем или четвертом курсе возвращаются в страну своего проживания и оканчивают там, где появляются свободные места в вузах.
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