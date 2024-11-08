Газета выяснила, откуда в Латвию чаще всего приезжают иностранные студенты

Не все полны решимости завершить учебу, отмечает издание. Это подтверждается тем, что в прошлом году было аннулировано около тысячи видов на жительство и чаще всего причиной стало исключение из вуза.

Лишь редкие студенты попадают в поле зрения ответственных служб из-за нелегальной занятости. Возможности ускользнуть из поля зрения контролирующих инстанций, остаться в Латвии и действовать в серой экономической зоне достаточно широки.

Наибольшее количество иностранных студентов осваивает бакалаврские профессиональные и академические программы. Самыми популярными из них являются право, социальные и коммерческие науки (4140 студентов); здравоохранение и социальное благосостояние (3138); естественные науки, математика и ИТ (1531), а также инженерные науки (898).

Самое большое число иностранных студентов - в Рижском университете им. Страдиня - почти 3 тысячи, в Рижском техническом университете - 2967, далее следует Высшая школа менеджмента информационных систем - 1374, а в остальных вузах иностранных студентов намного меньше.