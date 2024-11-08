Один человек погиб и двое пострадали в результате пожара в жилом доме в рижском районе Саркандаугава утром в пятницу, 8 ноября, сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Виктория Грибусте.
ФОТО ⟩ В жилом доме на Саркандаугаве произошел пожар: один человек погиб
Вызов в VUGD поступил около 9:00. Сообщалось, что в двухэтажном жилом доме открытым пламенем горят второй этаж и чердак.
На месте происшествия пожарные обнаружили, что горят две квартиры площадью 20 и 10 квадратных метров, коридор площадью 20 кв. м, внешняя стена площадью 5 кв. м, а также крыша и чердак площадью 10 кв. м. Общая площадь пожара составила 65 кв. м. Пожар удалось локализовать, но работы на месте происшествия продолжаются.
Шесть человек эвакуировались из здания до прибытия VUGD. Пожарные вывели еще трех человек. Одного человека спасли с горящего второго этажа с помощью раздвижной лестницы. Также один человек был эвакуирован из горящей квартиры до приезда спасателей. Их обоих передали сотрудникам скорой помощи.
При проверке помещений было также найдено тело погибшего.
Галерея: Пожар на Саркандаугаве
Представитель Государственной полиции Гита Гжибовска сообщила, что, согласно первоначальной информации, в доме, возможно, взорвался газовый баллон, после чего возник пожар. По факту случившегося начат уголовный процесс.
В отделе внешней коммуникации Рижского самоуправления агентству LETA сообщили, что Рижское самоуправление предлагает всю возможную помощь жителям, которые в пятницу утром были эвакуированы из горящего дома на Саркандаугаве, на ул. Гауйиенас, 9.
Как пояснили в самоуправлении, сейчас муниципальные службы ведут переговоры с эвакуированными жителями, которым предложат и возможности временного размещения, и кризисное пособие, и другую социальную помощь.
После локализации пожара дом в ближайшее время обследует строительный инспектор, чтобы принять решение о дальнейшей его эксплуатации. В здании имеются частные квартиры, и его обслуживают собственники здания.
Если здание после пожара или другого несчастья не подлежит использованию, собственникам квартир Рижское самоуправление предлагает получить как социальную помощь, так и возможность поселиться в пункте временного размещения. Эвакуированные жители имеют право получить в самоуправлении кризисное пособие - до 700 евро на одного человека или до 1400 евро на семью.
Пособие в кризисной ситуации может быть затребовано в течение двух месяцев со дня возникновения кризисной ситуации.
Жители могут обратиться с заявлением на получение кризисного пособия в Рижскую социальную службу, связавшись со службой по телефону 67 105 048.
Кроме того, в социальную службу можно обратиться, если нужна какая-либо другая помощь - например, одежда, продовольственные комплекты, восстановление документов или еще какая-то социальная поддержка. Более подробная информация о возможностях социальной помощи доступна по телефону 80 005 055.
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