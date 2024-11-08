ФОТО В жилом доме на Саркандаугаве произошел пожар: один человек погиб

Как пояснили в самоуправлении, сейчас муниципальные службы ведут переговоры с эвакуированными жителями, которым предложат и возможности временного размещения, и кризисное пособие, и другую социальную помощь.

После локализации пожара дом в ближайшее время обследует строительный инспектор, чтобы принять решение о дальнейшей его эксплуатации. В здании имеются частные квартиры, и его обслуживают собственники здания.

Если здание после пожара или другого несчастья не подлежит использованию, собственникам квартир Рижское самоуправление предлагает получить как социальную помощь, так и возможность поселиться в пункте временного размещения. Эвакуированные жители имеют право получить в самоуправлении кризисное пособие - до 700 евро на одного человека или до 1400 евро на семью.

Пособие в кризисной ситуации может быть затребовано в течение двух месяцев со дня возникновения кризисной ситуации.

Жители могут обратиться с заявлением на получение кризисного пособия в Рижскую социальную службу, связавшись со службой по телефону 67 105 048.

Кроме того, в социальную службу можно обратиться, если нужна какая-либо другая помощь - например, одежда, продовольственные комплекты, восстановление документов или еще какая-то социальная поддержка. Более подробная информация о возможностях социальной помощи доступна по телефону 80 005 055.

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