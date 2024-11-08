"Почетные семьи" смогут бесплатно ездить на поездах в праздничные дни

Компания уточняет, что бесплатные проездные билеты в эти дни члены многодетных семей и семей с детьми-инвалидами смогут получить во всех кассах Pasažieru vilciens или в поезде у контролера-кондуктора, предъявив удостоверение "Почетной семьи", документ, удостоверяющий личность (ID-карту или паспорт), школьный или студенческий билет. Эти документы необходимо предъявлять как при покупке билета на поезд, так и контролерам-кондукторам во время поездки.

Также будут внесены изменения в расписание поездов 17 ноября и 18 ноября. Четыре рейса будут отменены 17 ноября, 13 рейсов - 18 ноября, однако на этот день будут назначены шесть дополнительных рейсов.

Компания также отмечает, что вместо обычных трехвагонных составов в предпраздничные и праздничные дни на более длинные маршруты, такие как в Зилупе, Краславу, Даугавпилс, Валмиеру и Валгу, будут ходить шестивагонные составы.

Расписание на сайте и в мобильном приложении Vivi, которое можно увидеть за 10 дней до начала рейса, уже включает эти изменения.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!