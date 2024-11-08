В День Лачплесиса, 11 ноября, и в День провозглашения независимости Латвийской Республики, 18 ноября, семьи, обладающие статусом "почетных", смогут бесплатно ездить на всех маршрутах поездов, сообщают представители предприятия Pasažieru vilciens (PV).
"Почетные семьи" смогут бесплатно ездить на поездах в праздничные дни
Компания уточняет, что бесплатные проездные билеты в эти дни члены многодетных семей и семей с детьми-инвалидами смогут получить во всех кассах Pasažieru vilciens или в поезде у контролера-кондуктора, предъявив удостоверение "Почетной семьи", документ, удостоверяющий личность (ID-карту или паспорт), школьный или студенческий билет. Эти документы необходимо предъявлять как при покупке билета на поезд, так и контролерам-кондукторам во время поездки.
Также будут внесены изменения в расписание поездов 17 ноября и 18 ноября. Четыре рейса будут отменены 17 ноября, 13 рейсов - 18 ноября, однако на этот день будут назначены шесть дополнительных рейсов.
Компания также отмечает, что вместо обычных трехвагонных составов в предпраздничные и праздничные дни на более длинные маршруты, такие как в Зилупе, Краславу, Даугавпилс, Валмиеру и Валгу, будут ходить шестивагонные составы.
Расписание на сайте и в мобильном приложении Vivi, которое можно увидеть за 10 дней до начала рейса, уже включает эти изменения.
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