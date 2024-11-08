ФОТО Взрыв на Саркандаугаве: часть дома закрыли для проживания

Запрос на пособие в связи с кризисной ситуацией можно подать в течение двух месяцев с момента происшествия.

Тем, кому нужно временное жилье, предоставляется возможность поселиться в городских гостиницах сроком до пяти дней.

Пострадавшие от террористического акта, природного бедствия, аварии или катастрофы могут также обратиться за временным жильем и разовым пособием на ремонт, если их жильё признано аварийным, а городские власти запретили его эксплуатацию до полного устранения угрозы.

Чтобы получить временное жилье, которое можно использовать до шести месяцев (с возможностью продления до года), жителям необходимо подать заявление в Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы.

Напомним, что утром в пятницу в Саркандаугаве в результате пожара в жилом доме один человек погиб, ещё двое получили травмы.

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