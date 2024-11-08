После взрыва газа в жилом доме на улице Гауйиенас, 9, на Саркандаугаве часть здания временно признана непригодной для проживания. Жителям некоторых квартир в возвращении домой пока отказано, сообщает Рижская дума.
ФОТО ⟩ Взрыв на Саркандаугаве: часть дома закрыли для проживания
Как выяснилось в ходе осмотра, проведенного строительным инспектором Департамента развития города, часть здания, где произошел взрыв и пожар, серьезно повреждена. В результате было принято решение о запрете на ее эксплуатацию, пока не будут устранены опасные повреждения.
Эвакуированным жильцам городская администрация предлагает временное жилье и социальную помощь.
По словам заместителя председателя Рижской думы Эдвардса Ратниекса ("Национальное объединение"), взрыв особенно сильно повредил второй этаж здания. Городской строительный инспектор, проведя осмотр, постановил закрыть пострадавшую часть дома. Владелец здания обязан срочно привлечь сертифицированного специалиста для проведения детальной технической оценки состояния объекта.
"Временное размещение, по нашим данным, потребуется семи жильцам, среди которых - двое граждан Украины, которых мы уже направили в Центр поддержки граждан Украины в Риге," - отметил Ратниекс.
Если после пожара или другой чрезвычайной ситуации здание становится непригодным для проживания, Рижская дума оказывает жильцам социальную помощь и предоставляет временное жилье. Эвакуированные жители имеют право на кризисное пособие - до 700 евро на человека или до 1400 евро на семью.
Запрос на пособие в связи с кризисной ситуацией можно подать в течение двух месяцев с момента происшествия.
Тем, кому нужно временное жилье, предоставляется возможность поселиться в городских гостиницах сроком до пяти дней.
Пострадавшие от террористического акта, природного бедствия, аварии или катастрофы могут также обратиться за временным жильем и разовым пособием на ремонт, если их жильё признано аварийным, а городские власти запретили его эксплуатацию до полного устранения угрозы.
Чтобы получить временное жилье, которое можно использовать до шести месяцев (с возможностью продления до года), жителям необходимо подать заявление в Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы.
Напомним, что утром в пятницу в Саркандаугаве в результате пожара в жилом доме один человек погиб, ещё двое получили травмы.
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