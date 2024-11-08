Найденные в мусоре тела младенцев: что известно по двум возбужденным делам?

7 марта этого года в Южнокурземском крае, на полигоне "Ķīvītes" в Гробиньской волости, сотрудники сортировочного цеха обнаружили тело новорожденной девочки.

Тело было найдено не на самом полигоне, а на участке, где вручную сортируют раздельно собранные отходы. Полиция сразу возбудила уголовное дело, квалифицируя произошедшее по 13-й главе Уголовного закона как "Преступление против здоровья личности". Были назначены необходимые экспертизы для установления причин смерти.

Прокуратура продолжает проверку материалов по этому делу, однако на данный момент подробностей не разглашают.

Второе жуткое происшествие случилось два месяца спустя. Утром 12 мая в полицию поступило сообщение о еще одной страшной находке - на стоянке по адресу улица Бангу, 61, в Вентспилсе в мусорном контейнере было найдено тело, предположительно, недоношенного младенца. На место прибыли полицейские, и вскоре началось уголовное расследование.

Однако установить точную причину смерти в этом случае оказалось невозможно. Внутренние органы, включая легкие, были повреждены дикими животными, что сделало экспертизу затруднительной. Тем не менее, полиция подчеркивает, что при появлении новых обстоятельств расследование может быть возобновлено.

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