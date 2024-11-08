Рижское самоуправление зарезервировало для зимнего содержания тротуаров 7,3 млн евро, сообщил на пресс-конференции исполнительный директор Риги Янис Ланге, пишет LETA.
Зимний прогноз Рижского самоуправления: 53 снежных дня, 7 млн евро на чистые тротуары и "снежные билеты"
Средства выделены из расчета, что зимой будет 53 снежных дня. Как отметил Ланге, прогнозы основаны на опыте предыдущих лет, но погодные условия могут внести в них коррективы.
Исполнительный директор заверил, что столичное самоуправление готово к зиме. Этой зимой в Риге впервые планируется проводить централизованную расчистку тротуаров на всех улицах, находящихся в собственности самоуправления. Владельцы частной недвижимости должны будут сами расчищать подъездные пути и внутренние дворы.
Информация о том, тротуары на каких улицах будут расчищаться централизованно, размещена на сайте самоуправления riga.lv в разделе "Зима".
Ланге также сообщил, что на многих улицах Риги введены ограничения на остановку и парковку автотранспорта. Это сделано для того, чтобы облегчить расчистку улиц.
Также планируется ввести специальный телефонный номер, по которому можно звонить, если улица или тротуар не расчищены. В настоящее время об этом можно сообщать по номеру 80 001 201.
Исполнительный директор призвал горожан с пониманием отнестись к ситуациям, когда во время сильных снегопадов могут возникнуть трудности с передвижением и потребуется некоторое время для расчистки улиц.
В Риге планируется также продолжить практику "снежных билетов", когда во время сильных снегопадов водители могут бесплатно пользоваться общественным транспортом Риги, оставив автомобили дома.
Как сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы, предстоящей зимой 1065 километров тротуаров, используя не менее 40 единиц техники, будет расчищать SIA Hagberg, а самоуправление будет обслуживать 162 километра тротуаров в историческом центре и его охраняемой зоне, используя 26 единиц техники.
В этом году рижане также смогут бесплатно получить по 50 кг песка.
Расчистку проезжей части улиц зимой в Курземском районе и Земгальском предместье будет выполнять объединение предприятий Roadeks un LAU, в Латгальском предместье и Центральном районе - объединение SIA Eco Baltia vide и SIA Ļ-KO, в Видземском предместье и Зиемельском районе - SIA Vizii Urban, а мосты будет обслуживать SIA Rīgas tilti.
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