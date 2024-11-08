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Зимний прогноз Рижского самоуправления: 53 снежных дня, 7 млн евро на чистые тротуары и "снежные билеты"

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Зима. Иллюстративное фото.
Зима. Иллюстративное фото. Фото: Paula Čurkste / LETA

Рижское самоуправление зарезервировало для зимнего содержания тротуаров 7,3 млн евро, сообщил на пресс-конференции исполнительный директор Риги Янис Ланге, пишет LETA.

Средства выделены из расчета, что зимой будет 53 снежных дня. Как отметил Ланге, прогнозы основаны на опыте предыдущих лет, но погодные условия могут внести в них коррективы.

Исполнительный директор заверил, что столичное самоуправление готово к зиме. Этой зимой в Риге впервые планируется проводить централизованную расчистку тротуаров на всех улицах, находящихся в собственности самоуправления. Владельцы частной недвижимости должны будут сами расчищать подъездные пути и внутренние дворы.

Информация о том, тротуары на каких улицах будут расчищаться централизованно, размещена на сайте самоуправления riga.lv в разделе "Зима".

Ланге также сообщил, что на многих улицах Риги введены ограничения на остановку и парковку автотранспорта. Это сделано для того, чтобы облегчить расчистку улиц.

Также планируется ввести специальный телефонный номер, по которому можно звонить, если улица или тротуар не расчищены. В настоящее время об этом можно сообщать по номеру 80 001 201.

Исполнительный директор призвал горожан с пониманием отнестись к ситуациям, когда во время сильных снегопадов могут возникнуть трудности с передвижением и потребуется некоторое время для расчистки улиц.

В Риге планируется также продолжить практику "снежных билетов", когда во время сильных снегопадов водители могут бесплатно пользоваться общественным транспортом Риги, оставив автомобили дома.

Как сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы, предстоящей зимой 1065 километров тротуаров, используя не менее 40 единиц техники, будет расчищать SIA Hagberg, а самоуправление будет обслуживать 162 километра тротуаров в историческом центре и его охраняемой зоне, используя 26 единиц техники.

В этом году рижане также смогут бесплатно получить по 50 кг песка.

Расчистку проезжей части улиц зимой в Курземском районе и Земгальском предместье будет выполнять объединение предприятий Roadeks un LAU, в Латгальском предместье и Центральном районе - объединение SIA Eco Baltia vide и SIA Ļ-KO, в Видземском предместье и Зиемельском районе - SIA Vizii Urban, а мосты будет обслуживать SIA Rīgas tilti.

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