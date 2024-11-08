Зимний прогноз Рижского самоуправления: 53 снежных дня, 7 млн евро на чистые тротуары и "снежные билеты"

Средства выделены из расчета, что зимой будет 53 снежных дня. Как отметил Ланге, прогнозы основаны на опыте предыдущих лет, но погодные условия могут внести в них коррективы.

Исполнительный директор заверил, что столичное самоуправление готово к зиме. Этой зимой в Риге впервые планируется проводить централизованную расчистку тротуаров на всех улицах, находящихся в собственности самоуправления. Владельцы частной недвижимости должны будут сами расчищать подъездные пути и внутренние дворы.

Информация о том, тротуары на каких улицах будут расчищаться централизованно, размещена на сайте самоуправления riga.lv в разделе "Зима".

Ланге также сообщил, что на многих улицах Риги введены ограничения на остановку и парковку автотранспорта. Это сделано для того, чтобы облегчить расчистку улиц.

Также планируется ввести специальный телефонный номер, по которому можно звонить, если улица или тротуар не расчищены. В настоящее время об этом можно сообщать по номеру 80 001 201.