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Российский суд приговорил солдат РФ за убийство украинской семьи

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Здание российского суда. Иллюстративное фото
Здание российского суда. Иллюстративное фото Фото: Salivanchuk Semen/Shutterstock

В Ростове-на-Дону суд приговорил двух российских военнослужащих к пожизненному заключению за жестокое убийство девяти членов одной семьи в украинском городе Волноваха в октябре прошлого года. Об этом сообщают издание "Коммерсант" и другие российские СМИ.

Убийство, совершенное 21-летним Антоном Соповым и 28-летним Станиславом Рау, потрясло местное население. Жертвами стали Эдуард Капканец, его супруга Татьяна, их два взрослых сына с женами, девятилетняя внучка, четырехлетний внук и один из дальних родственников семьи.

Следственный комитет России назвал мотивом преступления бытовой конфликт. Однако подробности инцидента остаются неясными.

Согласно информации "Коммерсанта", оба солдата своей вины не признали и намерены обжаловать приговор.

Сопов и Рау, как выяснилось, прибыли на Донбасс с Дальнего Востока и были зачислены в подразделение Министерства обороны России под названием "Шторм". Эта группа была сформирована на базе бывших наемников "Вагнера" после мятежа Евгения Пригожина, сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

Случай в Волновахе - один из редких, когда российские власти официально признали вину своих военных в убийстве мирных жителей на территории Украины.

Украинские правозащитники отмечают, что Москва, несмотря на многочисленные доказательства, в большинстве случаев отрицает причастность российских военнослужащих к насилию против гражданского населения.

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