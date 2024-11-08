В Ростове-на-Дону суд приговорил двух российских военнослужащих к пожизненному заключению за жестокое убийство девяти членов одной семьи в украинском городе Волноваха в октябре прошлого года. Об этом сообщают издание "Коммерсант" и другие российские СМИ.
Российский суд приговорил солдат РФ за убийство украинской семьи
Убийство, совершенное 21-летним Антоном Соповым и 28-летним Станиславом Рау, потрясло местное население. Жертвами стали Эдуард Капканец, его супруга Татьяна, их два взрослых сына с женами, девятилетняя внучка, четырехлетний внук и один из дальних родственников семьи.
Следственный комитет России назвал мотивом преступления бытовой конфликт. Однако подробности инцидента остаются неясными.
Согласно информации "Коммерсанта", оба солдата своей вины не признали и намерены обжаловать приговор.
Сопов и Рау, как выяснилось, прибыли на Донбасс с Дальнего Востока и были зачислены в подразделение Министерства обороны России под названием "Шторм". Эта группа была сформирована на базе бывших наемников "Вагнера" после мятежа Евгения Пригожина, сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".
Случай в Волновахе - один из редких, когда российские власти официально признали вину своих военных в убийстве мирных жителей на территории Украины.
Украинские правозащитники отмечают, что Москва, несмотря на многочисленные доказательства, в большинстве случаев отрицает причастность российских военнослужащих к насилию против гражданского населения.
‼️ Two Russian occupants sentenced to life in prison for shooting 9 civilians in Volnovakha, Donetsk region— NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2024
A court in Rostov-on-Don has sentenced military men Stanislav Rau, 28 (photo) and Anton Sopov, 21, to life terms for the mass murder in occupied Volnovakha they committed… pic.twitter.com/38VCX0MXm1
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!