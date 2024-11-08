Российский суд приговорил солдат РФ за убийство украинской семьи

Убийство, совершенное 21-летним Антоном Соповым и 28-летним Станиславом Рау, потрясло местное население. Жертвами стали Эдуард Капканец, его супруга Татьяна, их два взрослых сына с женами, девятилетняя внучка, четырехлетний внук и один из дальних родственников семьи.

Следственный комитет России назвал мотивом преступления бытовой конфликт. Однако подробности инцидента остаются неясными.

Согласно информации "Коммерсанта", оба солдата своей вины не признали и намерены обжаловать приговор.

Сопов и Рау, как выяснилось, прибыли на Донбасс с Дальнего Востока и были зачислены в подразделение Министерства обороны России под названием "Шторм". Эта группа была сформирована на базе бывших наемников "Вагнера" после мятежа Евгения Пригожина, сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

Случай в Волновахе - один из редких, когда российские власти официально признали вину своих военных в убийстве мирных жителей на территории Украины.

Украинские правозащитники отмечают, что Москва, несмотря на многочисленные доказательства, в большинстве случаев отрицает причастность российских военнослужащих к насилию против гражданского населения.

‼️ Two Russian occupants sentenced to life in prison for shooting 9 civilians in Volnovakha, Donetsk region



A court in Rostov-on-Don has sentenced military men Stanislav Rau, 28 (photo) and Anton Sopov, 21, to life terms for the mass murder in occupied Volnovakha they committed… pic.twitter.com/38VCX0MXm1 — NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2024

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