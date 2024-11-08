ВИДЕО Что значит победа Трампа для Латвии? Объясняет посол США

Бывший посол США в Германии и исполняющий обязанности директора Национальной разведки Ричард Гренелл также давно выражал желание занять пост госсекретаря и рассматривался на эту позицию еще во время выборов 2020 года. Теперь Гренелл называют возможным кандидатом на пост советника по национальной безопасности, сообщает Wall Street Journal.

Марко Рубио ранее был одним из кандидатов на должность вице-президента, однако в итоге предпочтение было отдано сенатору из Огайо Джей Ди Вэнсу. Сейчас Рубио обсуждается в качестве возможного кандидата на пост госсекретаря, о чем сообщают Wall Street Journal и CNN.

На должность главы аппарата Белого дома, как утверждают британское издание Guardian и Wall Street Journal, рассматриваются два кандидата - Брук Роллинс, глава аналитического центра America First Policy Institute, и Сьюзи Вайлс, руководитель кампании Трампа в 2024 году.

Кроме того, по сообщениям СМИ, Роберт Кеннеди-младший, который ранее заявлял о намерении баллотироваться в президенты как независимый кандидат, но затем выразил поддержку Трампу, может получить важный пост в сфере здравоохранения.

Также, по данным источников, миллиардер Илон Маск, известный своими симпатиями к Трампу, предложил создать Министерство эффективности государственного управления. Сам Трамп, как отмечают СМИ, заявил, что не исключает возможности поручить Маску руководство этим направлением с задачей навести порядок в федеральных расходах.

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