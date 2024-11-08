Посол США в Латвии Кристофер Робинсон дал разъяснение о том, какое влияние на Латвию могут оказать итоги президентских выборов в США.
ВИДЕО ⟩ Что значит победа Трампа для Латвии? Объясняет посол США
В видеокомментарии, размещенном на странице Латвийского института внешней политики в Facebook, Робинсон заверил, что жители Латвии могут быть спокойны: между странами сложились крепкие, глубокие и многоплановые связи. Эти двусторонние отношения охватывают сферы обороны, энергетики, торговли, а также включают культурное взаимодействие и контакты на уровне гражданских сообществ.
"С учетом изменений, связанных с приходом новой администрации, все эти аспекты двусторонних связей будут только усиливаться, становясь более тесными и устойчивыми, - подчеркнул Робинсон. - Латвия давно зарекомендовала себя как надежный партнер в области выполнения обязательств перед НАТО и в вопросах энергетической безопасности. Убежден, что эти усилия в будущем еще более укрепят наши отношения."
С завершением президентских выборов в США, где победу одержал республиканец Дональд Трамп, американские СМИ уже строят прогнозы относительно состава его новой администрации. Как сообщает Newsweek, на ключевые посты могут быть выдвинуты бывший госсекретарь Майк Помпео и сенатор от Флориды Марко Рубио.
Помпео, который в предыдущей администрации Трампа занимал пост госсекретаря и возглавлял Центральное разведывательное управление, теперь считается основным кандидатом на должность министра обороны, согласно Wall Street Journal.
Бывший посол США в Германии и исполняющий обязанности директора Национальной разведки Ричард Гренелл также давно выражал желание занять пост госсекретаря и рассматривался на эту позицию еще во время выборов 2020 года. Теперь Гренелл называют возможным кандидатом на пост советника по национальной безопасности, сообщает Wall Street Journal.
Марко Рубио ранее был одним из кандидатов на должность вице-президента, однако в итоге предпочтение было отдано сенатору из Огайо Джей Ди Вэнсу. Сейчас Рубио обсуждается в качестве возможного кандидата на пост госсекретаря, о чем сообщают Wall Street Journal и CNN.
На должность главы аппарата Белого дома, как утверждают британское издание Guardian и Wall Street Journal, рассматриваются два кандидата - Брук Роллинс, глава аналитического центра America First Policy Institute, и Сьюзи Вайлс, руководитель кампании Трампа в 2024 году.
Кроме того, по сообщениям СМИ, Роберт Кеннеди-младший, который ранее заявлял о намерении баллотироваться в президенты как независимый кандидат, но затем выразил поддержку Трампу, может получить важный пост в сфере здравоохранения.
Также, по данным источников, миллиардер Илон Маск, известный своими симпатиями к Трампу, предложил создать Министерство эффективности государственного управления. Сам Трамп, как отмечают СМИ, заявил, что не исключает возможности поручить Маску руководство этим направлением с задачей навести порядок в федеральных расходах.
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