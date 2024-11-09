Сб, 9.11.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs

Высокопоставленный испанский полицейский спрятал в стене дома 20 миллионов евро

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Полиция в Испании
Полиция в Испании Фото: Juan Carlos L. Ruiz/Shutterstock

Глава отдела по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления Национальной полиции Испании арестован по подозрению в незаконном обороте наркотиков, отмывании денег и взяточничестве, сообщили в пятницу, 8 ноября, испанские СМИ.

В ходе операции в среду были задержаны глава отдела и его жена, которая также является полицейским, а также еще 13 человек.

В доме подозреваемого и его жены в пригороде Мадрида, было обнаружено 20 миллионов евро, которые были спрятаны в стене. 

Предположительно, они являются доходами от незаконного оборота наркотиков. В кабинете полицейского было обнаружено и конфисковано около миллиона евро наличными.

Следственный судья вынес решение о предварительном заключении для всех 15 задержанных.

СМИ подозревают, что эти аресты могут быть связаны с недавней операцией в порту Альхесирас на юге Испании, в ходе которой следователи изъяли более 13 тонн кокаина. Это крупнейшая партия этого наркотика, когда-либо изъятая в Испании.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх