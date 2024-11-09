Высокопоставленный испанский полицейский спрятал в стене дома 20 миллионов евро

В ходе операции в среду были задержаны глава отдела и его жена, которая также является полицейским, а также еще 13 человек.

В доме подозреваемого и его жены в пригороде Мадрида, было обнаружено 20 миллионов евро, которые были спрятаны в стене.

Предположительно, они являются доходами от незаконного оборота наркотиков. В кабинете полицейского было обнаружено и конфисковано около миллиона евро наличными.

Следственный судья вынес решение о предварительном заключении для всех 15 задержанных.

СМИ подозревают, что эти аресты могут быть связаны с недавней операцией в порту Альхесирас на юге Испании, в ходе которой следователи изъяли более 13 тонн кокаина. Это крупнейшая партия этого наркотика, когда-либо изъятая в Испании.

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