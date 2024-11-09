Мошенники регулярно меняют и адаптируют свои схемы, а в последние недели телефонные мошенники звонят под видом операторов мобильной связи с целью выудить у жертв различные персональные данные, например, информацию о доступе к онлайн-банку, что в дальнейшем позволяет украсть деньги. Эксперты объясняют, как действовать в такой ситуации и защититься от телефонных мошенников.
Эксперты предупреждают о новой схеме мошенничества: можно даже потерять номер
В последнее время от жителей поступают сообщения о фейковых звонках, в которых мошенники выдают себя за сотрудников различных мобильных операторов.
Во время звонка мошенники сообщают человеку, что необходимо совершить определенные действия, чтобы восстановить существующий номер телефона и избежать блокировки SIM-карты. Для осуществления данных действий жертве предлагается подтвердить свою личность, введя персональные данные и код Smart-ID.
Кроме того, телефонные мошенники для общения с жертвами в основном используют латышский язык, что затрудняет их распознавание. Мошенники пытаются получить доступ к порталу самообслуживания клиентов, стремясь, таким образом, получить как можно более точные персональные данные.
В некоторых случаях при доступе к данным мошенники даже пытаются перевести номер телефона клиента на e-SIM или заблокировать его - таким образом, клиент теряет контроль над своим номером.
"По сути, действия мошенников аналогичны другим существующим схемам - жертву обманывают, предоставляя ей ложную информацию о явной угрозе, которую якобы может помочь решить звонивший.
Мошенники играют эмоциями жертвы и пытаются завоевать доверие, чтобы в дальнейшем использовать его в корыстных целях. Общение с жертвой происходит быстро и настойчиво, что может привести к необдуманным и поспешным решениям со стороны жертвы.
Телефонные мошенники хотят, чтобы жертва раскрыла конфиденциальную информацию - например, данные доступа к интернет-банку, данные карты или коды Smart-ID", - рассказала Мария Целма, эксперт по предотвращению мошенничества в Luminor Bank.
"Мошенники всегда будут искать способы обойти систему, и борьба с ними ведется постоянно. Мы следим за развитием событий и разрабатываем решения для защиты клиентов от угроз.
Например, недавно была запущена новая инновационная система блокировки мошеннических звонков, которая автоматически блокирует фальшивые звонки из-за границы, обеспечивая клиентам более безопасный способ общения по телефону.
Это означает, что если мы обнаружим, что номер принадлежит Tele2, но реальный абонент физически не может совершить такой звонок из-за границы, звонок будет заблокирован.
Чтобы не стать жертвой мошенников, важно помнить, что ни операторы мобильной связи, ни какое-либо другое учреждение не будут торопить вас с принятием решения или совершением каких-либо действий, а также не будут просить вас предоставить данные для доступа к интернет-банку. Если есть хоть малейшее сомнение, рекомендуем прекратить разговор и обратиться к своему оператору", - сказал Мартиньш Мелнис, руководитель отдела безопасности Tele2.
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