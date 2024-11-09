Эксперты предупреждают о новой схеме мошенничества: можно даже потерять номер

Телефонные мошенники хотят, чтобы жертва раскрыла конфиденциальную информацию - например, данные доступа к интернет-банку, данные карты или коды Smart-ID", - рассказала Мария Целма, эксперт по предотвращению мошенничества в Luminor Bank.

"Мошенники всегда будут искать способы обойти систему, и борьба с ними ведется постоянно. Мы следим за развитием событий и разрабатываем решения для защиты клиентов от угроз.

Например, недавно была запущена новая инновационная система блокировки мошеннических звонков, которая автоматически блокирует фальшивые звонки из-за границы, обеспечивая клиентам более безопасный способ общения по телефону.

Это означает, что если мы обнаружим, что номер принадлежит Tele2, но реальный абонент физически не может совершить такой звонок из-за границы, звонок будет заблокирован.

Чтобы не стать жертвой мошенников, важно помнить, что ни операторы мобильной связи, ни какое-либо другое учреждение не будут торопить вас с принятием решения или совершением каких-либо действий, а также не будут просить вас предоставить данные для доступа к интернет-банку. Если есть хоть малейшее сомнение, рекомендуем прекратить разговор и обратиться к своему оператору", - сказал Мартиньш Мелнис, руководитель отдела безопасности Tele2.

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