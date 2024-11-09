Взрыв в Пакистане: много жертв среди солдат и мирных жителей

Взрыв на железнодорожной станции в городе Кветта (административный центр провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана), ответственность за который взяли на себя сепаратисты, привел в субботу, 9 ноября, к многочисленным жертвам.

Погибли минимум 25 человек, 53 получили ранения, следует из заявления комиссара города Хамзы Шафката.

По данным агентства AFP, которое сослалось на Васима Бейга, представителя больницы Сандеман в провинции Белуджистан, жертвами стали 26 человек - 14 солдат и 12 мирных жителей. По его словам, 46 сотрудников сил безопасности и 14 гражданских лиц ранены.

Ответственность взяла на себя "Освободительная армия Белуджистана"

Взрыв прогремел в районе 08.45-09.00 по местному времени (06.45-07.00 мск). Агентство AP со ссылкой на железнодорожников сообщило, что это произошло возле билетной кассы во время отправления двух поездов. Как видно на поступающих с места событий кадрах, на перроне - много обломков, видны следы крови, рядом дежурят машины скорой помощи.

Ответственность взяла на себя запрещенная в стране сепаратистская группировка "Освободительная армия Белуджистана", борющаяся за наделение провинции большей автономией. Это одна из нескольких подобных организаций, действующих на территории граничащего с Афганистаном и Ираном Белуджистана, в котором часто происходят столкновения на этнической и религиозной почве.

В группировке заявили, что нападение было совершено на подразделение пакистанской армии, завершившее курс обучения в пехотной школе.

Премьер: Преступники "заплатят высокую цену"

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф пообещал, что нападавшие "заплатят высокую цену", сообщили в его канцелярии.

В последние годы в Пакистане неоднократно происходили террористические акты. За некоторыми из них ранее стояли террористическая группировка "Исламское государство", а также пакистанское отделение радикального исламистского движения "Талибан". В июле 2023 года к многочисленным жертвам на северо-западе Пакистана привел взрыв бомбы во время мероприятия консервативно-религиозной партии "Джамиат Улема-и-Ислам".

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