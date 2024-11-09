Видео Лиепайчане недоумевают из-за затрудненного попадания в поликлинику

Больным, родителям с детьми и людям с ограниченными возможностями часто приходится кружить по территории вокруг поликлиники в поисках места, где можно оставить машину.

Чаще всего, парковку удается найти подальше от поликлиники.

"Для каждого это, конечно, обременительно. Вроде бы приходишь за 10 минут до записи, но все равно опаздываешь на 15 минут, потому что кружишь по Лиепае в поисках места", - рассказала лиепайчанка Дана.

Посетители поликлиники отмечают, что желание припарковаться ближе не просто личная прихоть, а объективная потребность.

Собеседник телеканала, который думал, что нашел парковку вблизи поликлиники, после выхода из медучреждения понял, что был наказан за оставление автомобиля в неположенном месте.

Видео: Сюжет Bez Tabu

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!